DOMINIK LIVAKOVIĆ O BRAZILU: ‘Nadam se da ćemo mi to riješiti prije penala’

Novi ministar ili možda doministar obrane Vatrenih Livaković, odveo je Hrvatsku do četvrtine finala i utakmice protiv Brazila, a za HRT dao je intervju o trenutcima kada je bio sam na liniji ispred nogometaša Japana.

Livine obrane penala postale su pravi hit, analizirao ih je cijeli svijet, a on je o svemu imao za reći:

“Pravila su takva unatrag par godina, sigurno da je malo golmanima otežano, sjetimo se gdje je Subašić izašao kada je protiv Španjolske Ramosu obranio penal, pa mislim da smo mi u malo većem minusu. Uvijek jedna noga mora biti na liniji, vidjeli ste koliko puta su vratili penal čim golman malo izađe. Sve na kraju ispadne na emociju”, rekao je Livaković pa je otkrio:

“Najbitnije mi je ostati miran na početku, po nekom osjećaju i analizi koju dobijem od analitičara Marka, po tome najviše gledam. On mi pokaže sve penale igrača unatrag par godina, po tome gledam nagib tijela i neke sitnice, ali na kraju se većinom osloniš na osjećaj”, kazao je Liva.

Luka je pravi kapetan

FIFA je prije Svjetskog prvenstva objavila dokumentarac ‘Kapetani’, u kojem Modrić bodri Livakovića kada je ispao iz sastava pred utakmicu na Poljudu protiv Rusije.

This video of Modric motivating Livakovic hits different now after the game pic.twitter.com/PfrB4s6w6Z

