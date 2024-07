Domagoj Vida iznenadio objavom o Vatrenima: ‘Teško je izreći ili napisati ove riječi’

Hrvatska reprezentacija će u nastavak godine krenuti bez jednog od svojih dugogodišnjih jakih aduta s terena, bez igrača koji se uvijek brinuo i za dobro raspoloženje među Vatrenima. Domagoj Vida objavio je da napušta reprezentaciju. Karijeri s Vatrenima je došao kraj, a u objavi koju je podijelio Hrvatski nogometni savez, Vida je istaknuo koliko teško ovakva odluka pada.

“Koliko god ove riječi bilo teško izreći, napisati ili sročiti jer se teško odvojiti od nečega što ti toliko znači, lakše je kada znam koliko sam bogatiji zbog svega što sam doživio”, objavio je Vida na završetku 14 godina duge karijere u dresu hrvatske reprezentacije.

U dresu Vatrenih, 35-godišnji stoper bio je jedan od igrača iz ‘kluba 100’, sa 100 ili više nastupa za reprezentaciju. Završio je karijeru ‘pod zastavom’ s odigranih 105 utakmica i četiri zabijena gola, a među najvećim uspjesima s velikih natjecanja, pamti se srebro sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji te svjetska bronca preklani iz Katra. U Rusiji je Vida bio u akciji kao standardni igrač u obrani na putu do srebra, a u Katru je pratio natjecanje sa strane s obzirom na to da su na stoperskim pozicijama prednost tada imali Joško Gvardiol i Dejan Lovren s najviše minuta na terenu te Josip Šutalo kao dodatna opcija za Zlatka Dalića.

Today, Domagoj Vida bids farewell to the #Croatia national football team. For his impressive contribution during the last 14 years, we can only say one thing – thank you! ❤️🙏 #HvalaDomi#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/HX00jE86QN

— HNS (@HNS_CFF) July 21, 2024