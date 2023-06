Dolazi velika objava za Modrića: Sve najavljeno za danas, Luka je dugo čekao

Nakon što se na to čekalo dugo, danas se očekuje objava velike vijesti za nastavak karijere Luke Modrića. Legenda hrvatske reprezentacije i Real Madrida ići će dalje u madridskom klubu, a službena objava čeka se u podne, s potvrdom da je bogata ponuda iz Saudijske Arabije pala u drugi plan.

Modrićeva želja bila je nastavak karijere u Realu, a to će se i dogoditi, s produženjem suradnje za još jednu godinu, do ljeta 2024.

Dođe li potvrda, Modrić bi krenuo dalje i usmjerio bi misli prema novoj sezoni u Realu, u kojem je od dolaska iz Tottenhama u ljeto 2012. godine. Kao igrač Reala dočekao bi proslavu 38. rođendana u rujnu.

Otkako je došao u madridski klub, Modrić je u dresu Reala slavio 23 trofeja, uključujući pet naslova u Ligi prvaka.

Ponuda iz Saudijske Arabije bila je bogata. Spominjalo se 200 milijuna eura za dolazak u Al Hilal u kojem bi Modrić proveo naredne tri sezone, ali bez obzira na novac, Real je imao prednost u planovima hrvatskog reprezentativnog kapetana.

Luka Modrić has not changed his plans despite Saudi approaches. ⚪️ #Modrić

Modrić will be Real Madrid player next season, as reported in May. New deal will be valid until June 2024. 🇭🇷 https://t.co/8hB7xXoInV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023