Đoković otkrio životnu dramu: ‘Kamata je 12 posto, ali za tebe je 15, jer ti se žuri’

Novak Đoković s lakoćom je došao do svoje 24. Grand slam titule. U New Yorku je slavio protiv Medvedva, a kako stvari stoje bit će mu to i zadnji turnir jedno vrijeme jer srpski tenisa je ozlijeđen pa će propustiti turnir u Šangaju.

Otac Novaka Đokovića zabavlja Srbiju i regiju svojim pričama i slavljem, a sada je u podcastu “Biznis priče” ispričao jednu informaciju koju je malo tko znao.

Prije slave i novca Srđan je morao posuđivati novac kako bi Novaku omogućio treninge, turnire, opremu i sve ono što je bilo potrebno na putu do vrha.





Posao s kamatarima

Tako je novac jednom od kamatara: “Najgore situacije zapravo su bile posuđivanje novca od tih lihvara. Odvratni lihvari, zelenaši! Evo na primjer Novakov prvi odlazak u Ameriku kada je imao 15 godina zajedno sa mnom na juniorski Grand Slam. Budući da sam rezervirao kartu, morao sam je platiti sutra.”

Zatim nastavlja: “Otišao sam s još jednim do tog zelenaša i on me pita što, pa sam mu objasnio. U tom trenutku Novak je bio prvi igrač do 16 godina u Europi. Piljar me pitao žuri li mi se, rekao sam da sutra moram platiti karte jer će mi propasti. Pitao je koliko mi treba, a ja sam rekla 5000 dolara za dva mjeseca. A on kaže ovako: “Meni je kamata 12% mjesečno, a tebi je 15% jer ti se žuri.”

Opisao je kako se osjećao: “Gledao sam ga nekoliko sekundi, pa sam rekao nema problema. Uzeo sam novac, otišao kući, zatvorio se u kupaonicu i sve živo porazbijao! Jer je to bilo potrebno za mog sina, za mog sina i njegovu karijeru! Da je za mene i za moj život, ne bi me mogli odvesti od njega jer bih mu popio svu krv iz vena! Zamisli kaznu, kod mene je 12%, a tebi je 15% jer ti se žuri.”