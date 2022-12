DOK U LOS ANGELESU SLAVE, U SPLITU OČAJAVAJU: ‘Katastrofa, nikad nećemo biti prvi’

Danas je cijelu sportsku Hrvatsku iznenadila vijest kako je Hajduk prodao jednog od najperspektivnijih mladih igrača Stipu Biuka, u američki MLS, preciznije prvaka Los Angeles FC.

Mladi 20-godišnji krilni napadač tako će postati suigrač legendi poput Garetha Balea, Giorgia Chiellinija i Carlosa Vele, a klub iz ‘Grada anđela’ predstavljen je kao velika zvijezda.

“Stipe je nevjerojatno talentiran igrač sa znatnim iskustvom za svoje godine koji je prepoznat kao jedan od najboljih mladih igrača u Europi. Uzbudljivo je dočekati igrača njegove kvalitete, pedigrea i potencijala u LAFC-u i uvjereni smo da će uzbuditi naše navijače i pridonijeti uspjehu naše momčadi u godinama koje dolaze”, izjavio je jedan od čelnika LAFC-a John Thorington.

Navijači u nevjerici

I dok s jedne strane u Los Angelesu slave dolazak mladog Hrvata, navijači Hajduka pali su u depresiju nakon nove prodaje ‘obiteljskih dragulja’.

Tako su komentari na veliki posao Hajduka izuzetno negativni i svi smatraju kako je prodaja Biuka odustajanje od titule.

‘Sjest i plakat…’, piše u jednom komentaru dok drugi dodaje; ‘Tužno i žalosno! To je nažalost politika našeg kluba’, pišu navijači pa nastavljaju; ‘Nemamo trenera, pa što će nam i igrači je li?’, dok neki misle da je transfer zezancija; ‘Je li ovo 1. april?’, ‘Ovo mora da je neka za***ancija admina za kraj godine…’, dok su se neki oprostili od Livaje i prvenstva; ‘Ajde i Livaja, vrime je’, ‘Katastrofa, nikad nećemo biti prvi’, neki su od komentara na prodaju Stipe Biuka.

LAFC have signed 20-year-old Croatian winger Stipe Biuk. He comes from Hajduk Split, a Croatian club, where he scored once in 15 appearances this season. He will join on a four-year-deal. #LAFC #MLS pic.twitter.com/e0piWuBKfF

— MLS NETWORK (@mlsnetwork) December 30, 2022