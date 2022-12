(FOTO) DOK SE CIJELI SVIJET DIVI NJIHOVIM SINOVIMA ONI SU NA DOLCU: Tata Gvardiol i Petković zajedno se vesele uspjesima sinova

Koliko su dobri Petković i Gvardiol nogometni svijet itekako zna, a od ove jeseni to zna i oni koji nogomet prate jednom u dvije godine. Ipak, malo tko zna da su očevi navedenog dvojca veliki prijatelji.

”Ja sam toliko ponosan i neopisivo nešto tako da, ne mogu vam reći. Ne znam kakvi su drugi očevi, ali…” rekao je Tihomir Gvardiol za Novu TV.

”Svi smo mi isti. Živjeli smo za to, oni su opravdali, osvjetlali su obraz, tako da. Ja što kažem za sebe, srce mi je kao autobus, njemu isto” dovršio je Jakov Petković.





Ponosni očevi

Nisu skrivali emocije: ‘To su te emocije neke koje su … Teško je to opisati. Ja vam jednostavno ne mogu, ono, kad ja gledam utakmicu, to … Meni je ono… Pune oči suza.”

Na dan velike utakmice tata Tihomir je radio na Dolcu od 5 ujutro: “Ja sam rođen u jednom ribarskom mjestu, malom dalmatinskom, u okolici Zadra i mi smo ribari i težaci. Ja vam drugo, ne da ne znam, nego, jednostavno, to je u krvi, to vam je u tradiciji…. Tako da, to mi je život, evo…. To mi je život.”

Petković je trpio brojne kritike, a njegov otac poručuje: ”Bruno vam je, u toku jela, uvijek je bila lopta ispod stola. On je uvijek valjao, tako da, ono, bez pretjerivanja. On to voli, to mu je život i tako da, isto kao i Joško”

