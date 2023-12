Dok Dinamo promišlja o pojačanjima, Betis doveo reprezentativca iz Brazila

Drugo mjesto u svojoj skupini Konferencijskoj ligi, zagrebačkom Dinamu donijelo je šesnaestinu finala tog natjecanja i novo proljeće u Europi, ali ždrijeb im je donio jako teškog protivnika, španjolski Betis iz Seville.

Betis je solidan u prvom dijelu La Lige, trenutno su na sedmom mjestu i igraju jedan dosta defanzivan nogomet, kojim trener Manuel Pellegrini uspijeva nakon dugo godina preuzeti primat u glavnom gradu Andaluzije od gradskog suparnika Seville.

I dok u Dinamu promišljaju o pojačanjima za proljetni dio prvenstva, u Betisu su već počeli s pojačanjima te su doveli američkog veznjaka i reprezentativca Johnnya Cardosa iz brazilskog Internacionala.

Johnny Cardoso 🇺🇸 training with the Real Betis first team 👀 pic.twitter.com/7Yn4SoFSgO

— 🇺🇸 USMNTvsHaters (@USMNTvsHaters) December 28, 2023