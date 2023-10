Dok Dinamo gubi na Kosovu, Zrinjski u Engleskoj igrao pred princem

Nogometaši Zrinjskog sinoć su na Villa Parku odigrali još jednu veliku utakmicu u Europi, a gubitak boda u 94. minuti susreta, možemo pripisati velikom pritisku Aston Ville cijelo drugo poluvrijeme i pomalo neiskustvu Mostaraca.

Momčad Krunoslava Rendulića hrabro je izašla na teren u Birminghamu, samo je sjajna obrana golmana Ville spriječila Zrinjski da ne povede preko Bilbije, a i u ostatku susreta momčad iz BiH jako je dobro parirala Premierligašu.

Susret Aston Ville i Zrinjskog pratio je i veliki navijač kluba princ William, koji je na tribinama bio vidno sretan pobjedničkim golom njegovog kluba u sam smiraj utakmice.

Aston Villa fan Prince William was watching on with Tyrone Mings as John McGinn’s stoppage time strike gave Villa a late win over Zrinjski Mostar 👑 ✅

It’s their first victory in a European group stage game since 2008 🤯

Well worth the wait for the royal 🤩🟣 pic.twitter.com/12AHkV3ZwS

— SPORTbible (@sportbible) October 5, 2023