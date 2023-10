Dodikova kćer uzburkala strasti u susjedstvu objavom: ‘Da vam nije Srba’

Autor: Dnevno GIŠ

Odnosi u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine nikada nisu bili kompliciraniji, novi izbornik Sava Milošević i predsjednik Saveza Vice Zeljković su Srbi, a navijači ‘Ljiljana’ nisu baš sigurni u njihovu pripadnost reprezenzaciji.

BiH trenutno igra svoju kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine protiv Portugala, a trenutni rezultat u drugom poluvremenu je 5:0 za Ronalda i društvo.





Ronaldo je izazvao i veliku pomamu na stadionu u Zenici i među reprezentativcima domaćina pa su s Cristianom fotografiju okinula i djeca Pjanića i Džeke, a među ostalima bila je i kćer predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i rođaka predsjednika Nogometnog saveza BiH Vice Zeljkovića, Gorica Dodik.

Da nije Bosne i Hercegovine ne bi ti se djeca nikad slikala sa Ronaldom… 🤡@goricadodik pic.twitter.com/m8BB5zbHTY — BiHFootball (@BiHFootball) October 16, 2023

Navijam za Srbiju

Jedan od navijača Bosne i Hercegovine je na fotografiju jenih sinova s Ronaldom pitao Goricu:









“Ne bi ga vidjela da nisi u Federaciji. za koga navijaš? Iskreno od srca, ne ljutimo se”, upitao je jedan od pratilaca na Instagramu, a Gorica Dodik je odgovorila:

“Ne bi on došao da vam Srbin nije na čelu saveza, a i selektor vam je Srbin. A ja navijam za Srbiju”, poručila je kćer Milorada Dodika i izazvala pravu buru negodovanja na što je odgovorila novom objavom:

Foto:screenshot

“Od sada, pa nadalje i ubuduće na blok idu odmah svi koji mi bilo kakve komentare ostave, da li ispod slike ili u inbox, a koji se odnose na ‘suživot’ naroda u BiH. Ne zanima me šta mislite isto kao što ni vas ne treba da zanima moje mišljenje u vezi toga. Ne mrzim nikoga niti gledam tko se kako zove, ali na svoje ne dam i nemojte me čačkati. Uživajte u toj količini mržnje koje imate u sebi u izobilju ako vam to predstavlja toliko zadovoljstvo, ali ego šiljite na nekome drugom. Prijatno!”