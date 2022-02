DOČEKAN JE KAO SPASITELJ, ALI JEDNA STVAR JAKO BRINE: Navijači su ‘pijani’ od radosti, ali otrježnjenje bi moglo biti bolno…

Autor: Andrija Kačić Karlin

U i oko Hajduka sve gori, pršti, fitilj je nadomak eksplozije. Momčad je dobro startala u nastavku prvenstva, dočim se uprava potrudila zanos dovesti na vrhunac. Dovođenjem Nikole Kalinića iz Verone, nesumnjivo sjajnog napadača makar u godinama (34) zalupala su srca navijača i proradila je mašta. U tandemu s Livajom Kalinić bi mogao proživjeti drugu mladost i dovesti Hajduk do naslova. Kojeg čeka 17 godina…

No, za to će se pitati i oni ostali, dakako riječ je o Dinamu, Rijeci i Osijeku, ali svi koji žive za Hajduk i koji djeluju u klubu dobili su silan poticaj koji gotovo da dotiče neobuzdanu euforiju. Tako je lako odgovoriti zašto je to tako. Hajduk je veliki klub, kolikogod ga rezultati nisu mazili u posljednjih skoro pa dvadesetak godina. I unatoč svega čemu smo svjedočili u hrvatskom nogometu za taj zastoj je zacijelo najviše sam krivac.

Navijači su već iznemogli od čekanja i naslov hrvatskog prvaka čekaju kao danima ogladnjeli bogat obrok. Temperament kojeg krasi sve oko kluba dodatni je šarm ovoga kluba i ne treba biti ni zajedljiv niti posprdan kada se vidi s koliko su oduševljenja Hajdukovi navijači dočekali ovo pojačanje.

Kaliniću epizodne minute zadnjih sezona

Međutim, tek se treba vidjeti koliko i kakvo će pojačanje Nikola Kalinić, bivši (griješni) reprezentativac biti. Ne, ne treba u njega sumnjati, ta on se dokazao i u malo jačim klubovima nego što je Hajduk. No, tada je bio u naponu snage, danas je ipak u godinama kada mnogi već razmišljaju o prestanku karijere, povlače se s terena…

Igračka biografija ovoga nogometaša je impresivna, pa on je igrao u Fiorentini, Milanu, Dnipru, Romi, Milanu, madridskom Atleticu, zadnje u Veroni. Kada se, ipak, zagrebe malo ispod površine, zadnjih nekoliko godina u svim momčadima gdje je Kalinić bio nije baš bio starter, član prve postave.

U Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi mladi stoperi će rado uzeti „skalp„ tako proslavljenom napadaču. Svježiji, mlađi i nadobudniji Kalinić će im biti plijen s kojim će se moći pohvaliti. Ima li „Kale” snage, za motiv smo sigurni da ga ima, hrvati se s mladcima gotovo duplo mlađima od njega…

Naime, Kalinić u zadnjih nekoliko godina se nije baš naigrao 90-minutnih utakmica, najčešće je ulazio kao adut, pričuva, igrajući pola sata, ili poluvrijeme. Analitičari navode da je zadnji puta u prvome planu u nekoj momčadi bio još 2017. godine u Fiorentini. Kada je bio član prve postave, zabio sjajnih 15 golova u talijanskom prvenstvu…

Kupio ga je Milan gdje je igrao kud i kamo rjeđe, a isto je bilo i zadnjih nekoliko mjeseci u Veroni. Jednostavno, Kaliniću su se u zadnjim godinama tako posložile karte da je igrao kratko-epizodne uloge u svojim klubovima. Uostalom, podatak da je zadnju utakmicu sa svih 90 minuta za Veronu odigrao još prije sedam mjeseci kazuje sve.









A Hajduku do kraja prvenstva, ako bude uspješan, svaka utakmica će biti kao finale svjetske smotre. Još uvijek je u zaostatku, još uvijek je tek četvrti na ljestvici, još uvijek kaska za Dinamom podosta bodova.

Ne bude li Kalinić spreman za 90 minuta u visokom ritmu, ne bude li davao odlučujuče pogotke brzo bi moglo uslijediti i razočaranje navijačkog puka. Nije isto dati dva gola u 5-0 pobjedi ili samo jedan u tijesnom 1-0 trijumfu.

Igrač koji je svojedobno bacio kapetansku traku Hajduka u kojem se sada slavodobitno vratio pred najvećim je izazovom svoje karijere. Ne pretjerujemo, ovo što je igrao po velikim klubovima nosilo je čovjeku i zaradu i afirmaciju. A sada igra skoro pa sudbonosnu ulogu. Može li to izdržati?

Od njega se očekuje sve, uostalom tako je i dočekan. Kao spasitelj.









Talijanski nogometni analitičari barataju s podatkom da je Kalinić u Veroni dobivao damo negdje oko 27 posto duela. Odigrao je za Veronu 14 utakmica, u početnoj postavi je bio samo četiri puta, a zabio je četiri gola i imao je još jednu asistenciju. Nije to statistika koja opčinjava. Recimo, Livajina je višestruko bolja, no ne može se mjeriti HNL sa Serijom A. No, podaci su zanimljivi.

U konkretnoj priči oko Kalinića najveću ulogu i odgovornost imati će litavski trener Valdas Dambrauskas. On će prvo morati u kratkom roku uigrati postavu za Kalinića, fizički ga osvježiti i osnažiti, dati mu samopouzdanja i energije. To će biti Dambrauskasov najteži zadatak.

Jer, ne proigra li Kalinić onako kako navijači očekuju, ne poprati li klub rezultat – evo opet ludila u Splitu. Onog negativnog, makar sad sve pršti od pozitive.

Štogod bilo, Hajduk je u našem prvenstvu u ovome trenutku najzanimljivija, ali i najriskantnija priča. Kao i sam Nikola Kalinić. On će biti ili pukovnik ili pokojnik.