‘DOBRO ZNAM LIVAJU, BIO JE I OVDJE’ Bivši igrač Reala upozorava, zbog jedne stvari ga plaši Hajduk

Hajduk je uspješno odradio prvi ovosezonski europski izazov, uz prolazak protiv Vitorije Guimaraes u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a sada su misli okrenute velikoj prepreci koju u završnom pretkolu predstavlja španjolski Villarreal.

Uoči prve utakmice koja će sutra navečer s početkom u 20:45 sati biti odigrana na Gradskom stadionu u Valenciji, s obzirom na to da se stadion u Villarrealu obnavlja, u Hajduku dobro znaju kakav ih protivnik čeka, a kako pričaju u taboru španjolskog kluba, kod njih ima više nepoznanica o trenutnoj snazi Hajdukovih aduta – no, uoči utakmice u momčadi Villarreala rade sve što mogu da se to ne osjeti na terenu.

Na susretu s novinarima dan uoči utakmice, takav dojam približio je iskusni stoper Raul Albiol, 36-godišnji igrač koji je od 2009. do ’13. bio u dresu Real Madrida, a u Villarrealu je od ljeta 2019.





Pripremili se za Hajduk

Govoreći o Hajduku, Albiol je istaknuo da je trener Unai Emery dao momčadi puno uputa u pripremi za utakmicu u Valenciji, a jedan igrač iskusnom stoperu nije bio nepoznanica ni otprije. ‘Livaju znam dobro, bio je ovdje, u Las Palmasu’, rekao je Raul Albiol, misleći na razdoblje koje je Marko Livaja od 2016. do ’18. proveo u španjolskom klubu.

Upozorenje zbog Hajdukovog motiva

Govoreći o Hajduku, iskusni stoper stavio je u prvi plan veliki motiv koji će imati splitski Bijeli. ‘Za Hajduk je ovo velika utakmica, znamo da nam neće biti lako’, rekao je Albiol, dodajući da je imperativ prolaska u jednu od skupina Konferencijske lige na njegovoj momčadi.

‘Moramo dominirati, trebat ćemo ih dobro pritisnuti od početka. Hajduk je prošao Portugalce, a to govori da su dobra momčad’, rekao je iskusni obrambeni adut Villarreala, dodajući i riječ-dvije o uzvratu. Kako je istaknuo Albiol, u španjolskom klubu su svjesni da će na Poljudu atmosfera biti jako ‘vruća’, što za Villarreal znači da će rezultatski kapital iz prve utakmice biti još više bitan.

Emery hvalio Hajdukovu tradiciju i kvalitetu

O Hajduku je pred novinarima u najavi utakmice u Valenciji govorio i trener Unai Emery. Pretprošle sezone, Emery je u četvrtfinalu Europske lige pripremao svoju momčad za Dinamo, a taj ogled završio je uspješno za Villarreal, s ukupnih 3:1 za prolazak u polufinale natjecanja koje je španjolski klub kasnije i osvojio.

U najavi splitskih Bijelih, Emery je istaknuo da zna kakav značaj ima Hajduk. ‘Čeka nas protivnik koji ima povijest i sadašnjost, to je momčad u koju polažu puno nade. Zbog toga ih poštujemo, bili smo koncentrirani u pripremama’, rekao je trener Villarreala.

Sve što u španjolskom taboru najavljuju govori o njihovu velikom oprezu i poštovanju koje imaju prema Hajduku. Sezona im je tek na početku, a po riječima uoči utakmice, čini se da će u Villarrealu ići na splitske Bijele sa svim najjačim snagama, svjesni da bilo kakav opušteni pristup može biti opasan – što su i hrvatski klubovi znali osjetiti dok su bili favoriti protiv objektivno slabijih momčadi u svojim europskim nastupima.