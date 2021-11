DOBRO JE TO SMISLIO RAKITIĆ, TU IDEJU S KLUPOM! Tu se krije i još jedna opasnost, Dalić toga mora biti svjestan

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ivan Rakitić živuća je, igrački aktivna, legenda hrvatskog nogometa. Momak rođen u Švicarskoj, odgojen u hrvatskoj obitelji na način da je bez krzmanja odabrao domovinu svojih roditelja a ne zemlju u kojoj je odrastao – za hrvatsku nacionalnu nogometnu vrstu dao je sve. Dao joj je najviše što je mogao, dušu.

Njegova partije desetak godina su nas oduševljavale, a životnu formu imao je u Rusiji na svjetskoj smotri kao član tada fantastične Barcelone, I bio je čovjek koji je pogađao zadnje jedanaesterce koji su Hrvatsku nosili do finala.

Zadužio je sve nas navijače i promatrače koji smo uživali u hrvatskom pohodu na svjetski vrh. I kao takav ima kredit, da ga nema, zapravo da mu ga ne damo bili bi loši i nezahvalni ljudi.

Nagli odlazak

Čini nam se da je tu priču i on sam shvatio. Zašto to pričamo?

Ivan Rakitić nekako se naglo oprostio od reprezentacije, pomalo nas je sve iznenadio, pa i samog izbornika Zlatka Dalića. Možda ga je nešto i zasmetalo, tko zna? Sada, u danima euforije kao da je shvatio što je učinio…

Sada već stidljivo govori da se spreman vratiti, ali uz zadršku. „Spreman sam biti i pričuva”!

Upravo u toj riječi – pričuva – krije se zaključak da ga ne smijemo zbog toga napadati. Naime, mnogima nije legao njegov naprasni odlazak iz reprezentacije. Tvrdio je da se zauvijek oprostio. Sada je promijenio mišljenje.

Ali, očito je i te kako svjestan kako su na njegove poteze ljudi gledali. Da, bili su šokirani, a svi smo se pitali da nije riječ o nekakvom nesporazumu koji ga je tištio. Uglavnom, otipao je. Sada kada je promijenio ploču zna i sam da će ljudi biti i pomalo skeptični…









Zato i spominje da je spreman „biti i pričuva”.

Svi koji znaju sport, nogomet, psihologiju momčadi o ovakvim situacijama imaju slično razmišljanje. Dovesti makar i najboljeg igrača odjednom u homogenu cjelinu koja je ispunila sve ciljeve može ozbiljno narušiti odnose u momčadi.

Doista, kako bi reagirali igrači koji su iznijeli kvalifikacije i da sad odjednom Rakitića čeka sigurno mjesto u momčadi. Bez obzira na ustroj reprezentacije, makar on bio i vojnički, igračke taštine bi bile poremećene. Zna to i Rakitić čim spominje mogućnost da sjedi i na klupi, samo da ode na svjetsku smotru u Kataru.

To mu nitko, pa ni izbornik Dalić ne može zabraniti ako to zasluži formom, a čak i ako se već oprostio od reprezentacije, kako je pričao. Rekli smo, on ima zasluženi kredit kojeg moramo poštovati. Ne govorimo to bez razloga. Rakitiću nije moguće reći ne. Isto tako nije mu moguće reći ni – Evo, izvoli!









Samo, drago nam je da je svjestan kako bi njegov povratak mogao izazvati tektonske poremećaje u momčadi, narušiti stvaranu hijerarhiju kroz ove teške kvalifikacije. Koje bi možda bile lakše s Rakitićem, ali ga nije bilo. Samo o tome se radi.

Uvjereni smo da isto tako misli i sam izbornik Zlatko Dalić. Tko može odbiti Rakitića? Nitko! Tko želi unijeti nemir u svlačionicu? Nitko!

Hmmm, dobro je to smislio Rakitić, tu ideju s klupom!