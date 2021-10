‘DOBRO JE ŠTO SMO KAŽNJENI, TO NAS JE MOBILIZIRALO!’ Bivši Vatreni: ‘Svi su pogriješili kad su to tvrdili, a nije bilo lako!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jednom davno, današnji pomoćnik izbornika Zlatka Dalića, a riječ je o nekdašnjem vrataru „vatrenih” Draženu Ladiću, izrekao je zanimljivu spoznaju:

„Čini mi se da s reprezentacijom stalno igram povijesne utakmice. Malo mi je toga i previše”!

U nas to i doslovce jest tako. Država, reprezentacija, savez i navijači svaku utakmicu smatraju najvažnijom do sada, sve u želju da se naša nacionalna momčad pošto-poto plasira na veliko natjecanja. Od toga naš nogomet i živi unatoč mizernoj infrastrukturi, maloj bazi i financijskim nevoljama. U teškim i napornim kvalifikacijama često je samo jedan kiks koban, pa se tako svaka utakmica na neki način smatra povijesnom.

Hrvatska nema pravo na grešku

Pa, i ova u ponedjeljak navečer u Osijeku ima taj epitet. Hrvatska nema pravo na grešku. Za vratom joj diše ne dobra, ali uporna do bola Rusija, a kako samo prvo mjesto nosi bingo, direktan plasman na svjetsku smotru u Kataru dogodine – na kiks se ne smije ni pomisliti.

A Slovačka nije ni Malta ni Cipar. Izvrsna je to momčad koja je možda, na temelju prikazanog, zaslužila i pobjedu u Moskvi protiv Rusije. No, Rusi, nekako decentni i povučeni i srećom i nekakvom svojom strategijom skupljaju bodove i tu su gdje jesu. Hrvatskoj za petama.

Igrati protiv Slovaka koji su držali Ruse u šahu, to je zaista zahtjevan zadatak. A nemamo Kovačića, Lovrena, Juranovića. Ipak, izmjene koje je Dalić u prošlom rujanskom mini-ciklusu aktivirao pokazale su se dostojnima. Uz gorljivu publiku u uvijek za Hrvatsku rasploženom Osijeku očekujemo dobru partiju, možda ne tako uvjerljivu pobjedu kao protiv Slovenije, ali pobjeda mora doći. U suprotnome smo u gadnoj nevolji.

Eto, razaznali smo zašto je i ova utakmica povijesna. Jadan Dražen Ladić, još kao igraču mu je bilo dosta povijesnih utakmica, sada ih malo-malo doživljava kao trener.

Porazgovarali smo s članom generacije „vatrenih” iz devedesetih godina, čovjekom koji je bio u kadru u Francuskoj 1998. godine, ima kod svoje kuće brončanu medalju. Napadač Ardian Kozniku priznaje da je zadovoljan formom reprezentacije u zadnje vrijeme, ali…









„Protiv Slovenije i Cipre igra prema naprijed je bila pristojna. Što drugo reći, stvaraju se šanse, lopta se drži u posjedu i stalno se traže optimalna rješenja. Čini mi se da smo i strpljivi. Kada imamo takvu dominaciju s brzom izmjenom mjesta i točnom loptama u dubinu ili na krila dolaze zgode. Sloveniju smo napunili do vrha, protiv Ciprana smo se nešto duže tukli, ali kad je krenulo nije se zaustavilo. Samo, teško je procijeniti kakva nam je obrana, jer ova suparnika nisu puno gledala prema naprijed”, objašnjava nam Kozniku.

A Slovačka, tu bi obrana već mogla imati dosta posla.

„Da, o tome sam mislio kada sam vam rekao ovu zadnju rečenicu. Pa, sjetite se utakmice u Bratislavi. Uostalom, tko je bio naš najbolji igrač? Nije to bio strijelac pobjedonosnog gola predkraj Brozović, nego vratar Ivušić. On nas je držao u životu i postavio temelj za pobjedu. Uzmimo stvari ovako,da tamo nismo pobijedili, da smo izgubili ili osvojili samo bod sada bi bili debelo iza Rusa. Zato je ta pobjeda protiv Slovačke u gostima tako vrijedna. A neki su pričali da nam je u toj utakmici trebao biti dosta bod. Ne! A sad vidimo koliko nam je trebala pobjeda. Rusi su tu. Ne smijemo pogriješiti ni sada, a Slovačka je odigrala dobru utakmicu protiv Rusa. Možda i bolju nego što smo je mi odigrali, samo mi smo izvukli bod, a oni nisu. To su te nijanse”.

Zar će biti problema?









„Nadam se da neće. Raskošni smo kad napadamo. A bitno je tu i samopouzdanje. Slovaci se isto moraju vaditi, a pitanje je kakve su im šanse da budu drugi. A opet, ako će biti neopterećeni mogu odigrati finu utakmicu. Opet je sve do nas. Mi smo najbolja reprezentacija u ovoj skupini i baš je sve do nas, našeg pristupa i naših ideja. Do nas je i onaj nepotreban poraz u prvom kolu u Sloveniji. A kada malo bolje promislite, možda je i dobro da se dogodio, pa smo se mobilizirali napravi način. Hrvatska je u zadnje dvije utakmice igrala dobro, a protiv Slovačke prije toga igrali smo osrednje pa smo opet dobili. No, tu osrednjost moramo zaboraviti, moramo biti dobri. Kvalifikacije su izjednačene, nada se da će nam Slovenci ili netko drugi pomoći je nepotrebna. Napravimo mi svoje, pa onda pogledajmo što je s drugima. Nas ne zanimaju nikakve dodatne kvalifikacije, to moramo pokazati od prvog trenutka utakmice. Upozoravam, Slovaci su dobri, nisu to igrači skupljeni zbrda-zdola, to je izbalansirana momčad koja nema ekstra klase kao mi. Ali, igra pristojan nogomet. Optimist jesam, pričam što mislim”!

Povijesna utakmica? Pretenciozno? Ni slučajno!