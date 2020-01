DOBRE VIJESTI ZA VATRENE: Englezi bez najboljeg igrača na Euru?

Napadač Tottenhama Hary Kane, koji je prošlog tjedna operiran nakon ozljede koji je zaradio igrajući protiv Southampton, saznao je loše vijesti.

Iako je sjajnom nogometašu u prvi mah predviđena pauza od tri mjeseca, čini se da je ozljeda ipak mnogo ozbiljnija.

“Vjerovatno će morati pauzirati šest mjeseci. Postoje mnoga mišljenja, mnogi liječnici će reći da će se vratiti i prije, ali za to se moraju poklopiti mnoge stvari. Šest tjedana će morati mirovati odmarati operirani dio, a nakon 12 tjedana će početi s jačanjem noge. Tek nakon tri mjeseca se počinje s rehabilitacijom. Kada govorite o vrhunskom nogometašu, ne bih očekivao da će biti spreman za manje od šest mjeseci od operacije. Smatram da će se vratiti u predsezoni”, rekao je najpoznatiji engleski liječnik Chris Wilson.

Kane je u karijeri već imao nekoliko preuranjenih povrataka na teren nakon različitih ozljeda.

