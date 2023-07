Dobre vijesti za nizozemsku legendu: Stanje Van der Sara je stabilno, a zna se i uzrok

U petak je nogometni svijet šokirala vijest kako je legendarni golman i trenutni predsjednik Ajaxa, Edwin van der Sar, hitno helikopterom prebačen s Hvara u KBC Split.

Kako smo već pisali, Van der Sara je dopratila supruga, koja je uplakana govorila kako mu nešto nije uredu s glavom, a nakon pregleda i hospitalizacije na Klinici za neurologiju KBC Split, stanje mu je stabilno.

Edwin van der Sar se trenutno nalazi na promatranju, a iz splitskog KBC-a su o njegovoj situaciji kratko izvijestili:

“Možemo reći da je stabilno, kontaktibilan je, ali je i dalje na intenzivnoj njezi na promatranju”, kazali su iz splitskog KBC-a.

Zna se uzrok

Ono na što su liječnici prvo posumnjali je da se radi o takozvanom, subarahnoidalnom krvarenju (SAH) što se na kraju pokazalo i točnom dijagnozom.

Kod SAH-a radi se o krvarenju izvan mozga, točnije između mekih moždanih ovojnica koje izaziva pritisak na mozak, a onda i jake glavobolje.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023