DOBIVA LI KOVAČIĆ DRUŠTVO? ‘Zagrizli’ za još jednog Vatrenog, stigla i posebna ponuda

Mateo Kovačić unatrag četiri godine gradi svoj nogometni put u dresu Chelseaja, a u nastavku ovoljetnog prijelaznog roka, dolaze vijesti kako se u londonskom klubu jako bore da Kovačić dobije hrvatsko društvo.

Na ‘meti’ Chelseaja nalazi se Joško Gvardiol, koji u novu sezonu ulazi kao član RB Leipziga nakon što ga se do sada već povezivalo s dosta drugih klubova. Sada su u prvom planu londonski Plavi, a kako tvrdi poznati talijanski novinar Fabrizio Romano, pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, Chelsea je za dovođenje 20-godišnjeg Hrvata pripremio posebnu ponudu.

Ona uključuje opciju da prema Leipzigu na posudbu ode Timo Werner, 26-godišnji njemački reprezentativni napadač, no u sadašnjem klubu 20-godišnjeg Vatrenog za to nisu zainteresirani, barem za sada.

Romano je na Twitteru objavio da se Chelsea javio RB Leipzigu s ponudom koja je uključivala Wernerov odlazak u Njemačku, ali u Leipzigu nisu skloni prodaji Gvardiola. ‘Raspravljat će se o dodatnim mogućnostima’, napisao je talijanski novinar.

Chelsea made a new attempt to sign Josko Gvardiol in a swap deal with Werner on loan, but RB Leipzig have still no intention to sell him. More possibilities will be discussed. 🔵 #CFC

Fofana, top target but Leicester want to keep him.

Pavard, backup option as reported days ago.

