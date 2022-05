‘DOBIO SAM SUZAVCEM PRVI PUT U ŽIVOTU’ Svjedok užasa podivljao prije finala, najednom je sve postalo pakao

Finale Liverpoola i Real Madrida je prije početka ostalo obilježeno pola sata dugim kašnjenjem utakmice, s čekanjem da se sredi kaos koji se događao ispred Stade de Francea u Saint-Denisu, u predgrađu Pariza. Bile su to nevjerojatno napete i stresne scene za Liverpoolove navijače koji su s ulaznicama htjeli na tribine, ali sve je zapelo zbog organizacije koja je ‘pobrala’ puno kritika.

Kako se moglo čuti, navijači ‘Redsa’ s Anfielda zapeli su na jednom od ulaza i nisu bili pušteni dalje. Situaciju je približio novinar Nick Parrott u programu BBC-jevog Radija 5, a njegove riječi otkrivaju o kakvom je kaosu bila riječ.

Po svemu što se doznalo, redari i snage reda jednostavno nisu bili spremni na veliki broj navijača pred ulazima, a reakcija je stigla sa suzavcem kojim se, po svemu sudeći, tjeralo ljude da ne nagrnu na tribine u isto vrijeme, što bi dovelo do opasnosti od stampeda.

‘Prvi put sam dobio suzavcem u životu. Ovo mi nije prvo finale Lige prvaka, ali to još nisam nikad doživio’, rekao je Parrott. ‘Bio sam pred ulazom Y koji se u sat i pol vremena svako malo otvarao i zatvarao, ali nikog nisu puštali unutra. Osiguranje s druge strane je jednostavno nagrnulo i ‘potegnulo’ suzavac’, dodao je novinar.

So I've just had a face full of pepper spray for the first time in my life. Arrived at Gate Y at around 7.30pm and still no prospect of getting in #UCLFinal #LFC pic.twitter.com/KTTntDzVkh

— Nick Parrott (@NickParrottTV) May 28, 2022