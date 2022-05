‘DOBIO JE IME PO LEGENDI ZVEZDE’ Dinamovo pojačanje odjeknulo u Srbiji, pišu o mladom Hrvatu

Dinamo je usred borbe za naslov prvaka, a dok traje utrka koju zagrebački Plavi u nedjelju žele završiti pobjedom nad Šibenikom na Šubićevcu, na Maksimiru se bave i pojačanjima uoči nove sezone. U tu priču ušao je Robert Ljubičić, 22-godišnji veznjak koji je rođen u Austriji i član je bečkog Rapida, a u reprezentativnoj karijeri, ima iskustvo igranja za dvije mlade reprezentacije, hrvatsku i austrijsku.

Ljubičić je zanimljiv zbog svoje nogometne priče koja bi se, po najavama iz Austrije, trebala nastaviti na Maksimiru. Dok Dinamo radi na njegovom dovođenju, ima i još jedan zanimljivi aspekt priče mladog nogometaša porijeklom iz BiH, a time se u Srbiji pozabavio portal Telegraf.

Kako Telegraf piše, mladić na čijem dovođenju radi Dinamo dobio je ime po Robertu Prosinečkom, a u obiteljskoj priči, tu je poveznica s još jednim legendarnim nogometašem koji je ostavio trag u Crvenoj zvezdi. Riječ je o crnogorskom majstoru Dejanu Savičeviću, a po njemu, ime je dobio dvije godinestariji brat Ljubičić – Dejan.

‘Njegov otac je i veliki navijač Crvene zvezde, zbog čega je sinovima dao imena po Zvezdinim igračkim legendama’, piše Telegraf o obiteljskoj priči Ljubičićevih u kojoj se i otac bavio nogometom, ali ne profesionalno. Otac dvojice nogometaša, Hrvat iz BiH, tijekom ’90-ih preselio je u Austriju, a ondje su rođeni Dejan i Robert koji su također zavoljeli loptu.

Dejan Ljubičić danas igra u dresu Koelna u Njemačkoj, nakon što je lani u ljeto stigao iz bečkog Rapida.

