Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images

DOBILI SMO RAZLOG ZA POHVALITI HNS! Konačno su napravili barem nešto dobro, samo nek to potraje…

Došla su, eto, neka druga vremena (samo da potraju) pa se može pohvaliti i Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). Zašto? Zbog najjednostavnijeg i poštenog poteza, izmještanje utakmica s maksimirskog stadiona po cijeloj Hrvatskoj. Nakon što je dogovoreno da u listopadu Hrvatska protiv Mađarske igra kvalifikacije u Splitu nova odluka IO HNS-a potvrdila je konzistentnost, pa će sljedeće dvije utakmice Dalićeva vrsta, toliko obožavana, igrati na Kvarneru i Istri. Bravo!

Dakle, Izvršni odbor HNS-a donio je odluku o domaćinstvima posljednje dvije domaće utakmice hrvatske reprezentacije ove kalendarske godine. Hrvatska će posljednju utakmicu kvalifikacija za EURO 2020., protiv Slovačke 16. studenoga u 20.45 sati, odigrati na stadionu HNK Rijeka, na Rujevici. Tri dana kasnije, Vatreni će u prijateljskoj utakmici odmjeriti snage s Gruzijom na stadionu Aldo Drosina u Puli.

Dobar je to i stav i potez, konačno je na djelu opcija “kako reprezentacija pripada cijeloj Hrvatskoj”. Ne, nije Zagreb tu isključen, nikad ne smije ni biti, kao što je Split bio varan i podređen pa smo dobili politički problem. No, stoji činjenica da je Zagreb i prezasićen i isuviše bio favoriziran i ovakve odluke su pravo osvježenje, novi prohladni vjetar koji će nas spasiti od groznice i vrućine što smo dobivali kadgod bi se dogovarale utakmice reprezentacije.

Hrvatska i dalje ima problem sa stadionima. Nije to upitno. Nije Hrvatska baš tako nerazvijena da bi imala takve jadne stadione. A onaj glavni, nacionalni, na kojem reprezentacija i najuspješniji klub nove države nastupa, u gorem je stanju nego šator kampista nakon olujnog nevremena. Sve se ruši, sve je zapušteno, pa čak i smrdi, a to ne bi smjela biti slika ni nas samih, niti našeg nogometa i društva, zar ne?

Centralizacija zemlje, posvemašnja, a ne samo nogometna, stvara od ove države pustoš na pedesetak kilometara od Zagreba, onaj tko to čini direktno radi protiv napretka ovog društva. Kad smo, konkretno, kod nogometa, to je još izraženije, tramvaj-liga, s klubovima iz Zagreba i okolice, samo s Osijekom, Rijekom i Hajdukom nešto dalje, izgleda smiješno, pasivni krajevi više nisu ni pasivni, nego mrtvi. Sve je to plod centralizacije. S centralizacijom su na “ti” bili i u nogometnom Savezu, pa su si priskrbili neprijatelje na sve strane, pa ne može baš sve biti samo u Zagrebu, zbog njihovog vlastitog komoditeta.

I ova relokacija utakmica reprezentacije došla je u pravi trenutak, jer će nam podignuti svijest da je reprezentacija vlasništvo i želja cijele Hrvatske i što će se početi razmišljati kako popraviti, obnoviti, pa i sagraditi stadione. Ne, nismo po za izgradnju stadiona koji bi se zvao nacionalni. Ali, jesmo za izgradnju novog stadiona u Zagrebu. Naglas isto misli i Zlatko Dalić.

Ipak, najljepše nam je što je izričito potvrdio sam izbornik. “Reprezentacija će i dalje igrati svugdje po Hrvatskoj”.

Neprijeporno jest da HNS vlastitim sredstvima ne može izgraditi stadion, pa stoji pitanje kako će se prema ovoj temi postaviti Vlada i Grad Zagreb. Oni su tek deklarativno za takav projekt, ali još uvijek je sve samo na pričama. Kad čuju o kojim se svotama radi brzo će se pribrati. Kao i sve vlasti dosad.

Vidimo se u Rijeci i Puli. Sjajan potez, zašto ne pohvaliti ovu odluku kad ima tako dobrog smisla i tako dobru poruku?