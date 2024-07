Djevojka ne može bez muškarca koji ne daje 10 tisuća eura, a nogometaša napadala za nevjeru

Bliži nam se kraju Europsko prvenstvo u Njemačkoj, a za reprezentativce Ukrajine je ono bilo stresno zbog oproštaja u prvom krugu iako su imali lijepa četiri osvojena boda. Unatoč tome, bili su posljednji u izjednačenoj grupi s Rumunjskom, Belgijom i Slovačkom, koje su sve ušle u osminu finala, dok je Ukrajincima ostalo liječenje rana.

Te rane liječi i Oleksandr Zubkov, jedan od ukrajinskih reprezentativnih asova, igrač Šahtara, koji u ljubavnom životu uza sebe ima suprugu Anu, barem povremeno, s obzirom na to da njezine objave na Instagramu često pokazuju nju samu, kako se opušta na ljetovanju ili uživa generalno.

Bilo je tako i nedavno dok se približavalo ljeto. Iznenadila je fotografijama na kojima se pokazala kako uživa na Sejšelima, jer je očito bilo vremena i za takvu avanturu dok je njezin dragi bio zaokupljen nogometom. Kod njega je to trajalo dugo s obzirom na to da je poslije klupske sezone slijedio Euro u Njemačkoj, no Ana za sve to očito ne brine previše, barem kako pokazuju njezine objave.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Anna Zubkova🕊 (@mademoiselle.anna)









Pričala što joj treba

Ana je jednom prilikom pričala o svojem idealnom muškarcu, a tu su se u prvom planu našle njezine riječi o tome što bi joj trebao donijeti. Postavila je i iznos ispod kakvoga ne bi voljela ići, što je izazvalo dosta pažnje mjesecima prije početka Eura u Njemačkoj.

“Ne bih mogla da biti s čovjekom koji ne zarađuje puno novca, ili zarađuje premalo. Pitate se kakva bi plaća bila normalna za mojeg muškarca? Recimo, 10 tisuća eura”, bila je Anina poruka koja je odjeknula u danima dok su Ukrajinci u ožujku slavili odlazak na Euro.

Zubkov je tada bio u akciji u dresu reprezentacije, a na Euru, svoje minute imao je u drugom kolu protiv Slovačke, u drugom dijelu drugog poluvremena, dok je utakmice protiv Rumunja i Belgijaca pratio s klupe. Što je, pak, radila supruga Ana dok je Oleksandr pri kraju travnja bio u akciji u dresu Šahtara, pokazuje njezina fotografija kako na Sejšelima jaše palmu.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Anna Zubkova🕊 (@mademoiselle.anna)

Odjeknuo i njezin napad

U braku su od 2019. godine, prije tri godine dobili su kćer, a jednom prilikom, u Ukrajini su odjeknule njezine riječi na Instagramu, kasnije izbrisane, da se muž navodno zabavlja s drugim ženama i da su takve stvari odvratne. Ipak, njihov brak je i dalje na životu, dobro je Oleksandru sve dok iz Šahtara može donijeti barem onih traženih najmanje 10 tisuća eura mjesečno…