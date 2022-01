DJEVOJKA JAVNO OPTUŽILA POZNATOG NOGOMETAŠA: ‘Ma pogledajte samo što mi je on to uradio’

Mladi napadač Manchester Uniteda, Mason Greenwood, mogao bi se naći u problemima nakon objave njegove djevojke na instagramu.

Harriet Robson je na svom profilu objavila fotografije gdje se vidi razne masnice po tijelu te raznih ozlijeda za koje ona tvrdi dao joj je napravio mladi napadač “Crvenih vragova”.

Greenwood i Harriet se znaju još iz školskih dana, a oboje su iz Wisbeyja, mjesta pokraj Bradforda. Mediji s Otoka došli su do informacija da ga je tužila za obiteljsko nasilje i seksualno uznemiravanje.

Mason Greenwood’s girlfriend accuses him of beating her up as Harriet Robson posts shocking images of bloodied face and body covered in bruises https://t.co/sAakHXLMhz

Priložila je slike i zvučnu dokumentaciju gdje se jasno vidi njene ozlijede i masnice. Mason i Harriet prekinuli su nakon što se saznalo za njegovu aferu s islandskom manekenkom, zbog čega je 2020. godine i izbačen iz engleske reprezentacije.

”Svjesni smo optužbi, ali nećemo ništa komentirati dok se ne utvrde činjenice”, stav je klub s Old Trafforda.

Par je nakon 8 mjeseci prekida obnovio vezu međutim ni to nije baš smirilo Greenwooda koji je za vrijeme lockdowna organizirao tajne zabave, a nakon ove afere njegovi problemi s policijom samo se povećavaju.

Mason Greenwood forcing his ex girlfriend to have sex with him recorded… this is genuinely sickening to hear pic.twitter.com/t5hkvfv4HJ









