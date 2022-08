DIVLJANJE U PORTUGALU DOBILO POSLJEDICE: Najteže nastradao jedan navijač Hajduka, evo što ga čeka

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nepunih tjedan dana nakon što je Hajduk u Portugalu igrao protiv Vitorije Guimaraes i nakon poraza s 1:0 osigurao prolazak dalje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, s ukupnih 3:2 nakon dvije utakmice trećeg pretkola, i dalje se priča o ovom gostovanju splitskih Bijelih. U fokusu su navijači i neredi koji su se događali u Guimaraesu.

U jednom od njih, kaznu je dobio 22-godišnji Hajdukov navijač koji je bio na ovom gostovanju. Kako je objavila Hina, u Guimaraesu je osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu dugu godinu dana i tri mjeseca, a takva kazna donesena je zbog tjelesnog napada na televizijskog snimatelja zbog kojeg je osuđeni navijač dužan napadnutom snimatelju isplatiti odštetu od 600 eura.

Dobra vijest za navijača jest puštanje na slobodu, s uvjetnom kaznom zbog koje se mora čuvati da tijekom narednih 15 mjeseci u Portugalu ne bi načinio novo kazneno djelo pa zbog toga završio u zatvoru.





Kažnjen i zabranom odlaska na utakmice

Pored toga, 22-godišnji navijač čiji je slučaj riješen u Portugalu dobio je i još jednu kaznu. Tijekom narednih godinu dana ima zabranu odlaska na utakmice, one europske, iza kojih stoji UEFA, a možda i domaće, no to nije dobilo potvrdu. U slučaju ovog kažnjenog navijača, odluka je donesena zbog napada na snimatelja portugalskog TVI/CNN-a, s informacijama televizijske mreže da je njihov snimatelj pretrpio udarac nogom.

Bio je to zaključak gostovanja nakon kojeg se pričalo o više incidenata, prije, za vrijeme i nakon završetka utakmice.

Neredi počeli večer ranije

Prvi neredi dogodili su se u Guimaraesu večer uoči utakmice, s ponašanjem Hajdukovih navijača praćenih portugalskim prijateljima koje je izazvalo osude na strani domaćina. No, tada nije bilo privedenih i ozlijeđenih. Bilo je nereda za vrijeme utakmice, s oštećenjem nekoliko vozila hrvatskih registracija, a nakon završetka susreta, jedan od incidenata bio je onaj za koji je kažnjen 22-godišnji hrvatski navijač. Atmosfera na tribinama je prije toga bila prilično uzavrela.

Divljali su i domaći

Nakon domaće pobjede koja Vitoriji nije bila dovoljna za prolazak dalje, nereda je bilo i na portugalskoj strani. Pamti se gužva među igračima u domaćoj nervozi nakon što je Vitoria ispala, bilo je tu i bacanja stolaca i drugih predmeta na terenu, u čemu su posljedice pretrpjeli Hajdukov kondicijski trener Ian Coll i ‘team manager’ Stjepan Badrov.

Poslije susreta, u prvi plan izbio je incident s napadom na snimatelje, a 22-godišnji Hajdukov navijač čiji je napad bio zabilježen kamerom sada je dočekao kaznu u Portugalu.

Policija imala pune ruke posla

Snage reda u Guimaraesu reagirale su nakon završetka utakmice, s informacijom da su pendrecima tukle navijače Hajduka, a spominjao se i odgovor gumenim mecima i suzavcem nakon što su izbili neredi.









Prije toga, na dan utakmice bilo je napeto i u gradu, s jakim policijskim snagama koje su pazile da ne bi došlo do incidenta na ulicama ili trgovima Guimaraesa.