‘DIVILI SU NAM SE, PA ONI TO NIKAD NISU DOŽIVJELI’: Kako su BBB pokorili Otok: ‘Mnogi su pobjegli od kluba, njih samo zanima novac!”

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Buba iz Zapruđa jedan je od najstarijih Bad Blue Boysa. Nažalost, pokojni Buba prije nekoliko godina postao je poznat i ljudima koji nisu iz Zagreba ili onima koji ne prate navijačku kulturu i povijest BBB. U filmu ZG80 pokazan je djelić njegove karizme i ljubavi prema klubu. Buba je pred raspad Jugoslavije dao intervju za Omladinski radio (kasnije 101) u kojem objašnjava kako je to biti Bad Blue Boys. U jednom trenutku izjavio je: “Ovdje vlada zakon Chelsea.”

Ta izjava pretvorena je u grafit koji se može naći na granici između Knežije i Trešnjevke, a poruka je vrlo jasna. Boysi su se u trenutku osnivanja ‘furali’ na navijače Chelsea koji su tada bili najbolji u Engleskoj. Žustri, glasni na tribinama i opasni na ulicama.

Danas tih navijača više nema. Klub je postao tvornica novaca, a na stadionu je kazališna publika. Boysi su postali jedna od najboljih grupa u Europi, a učenik je prerastao učitelja.





“Ova momčad povezna je s navijačima”

” Sjedili smo u kafiću prije okupljanja. I ušli smo u razgovor s nekim lokalcima. Rekli su da su čuli za našu grupu i pričaju nam kako je nekad i ovdje bilo tako. Klubu su navijači bili bitni i živio si za svoj klub. Onda su samo nastavili i rekli da je to sve davna prošlost. Chelsea je kao klub postao firma koja postoji samo radi para i ničeg više. Na stadionu su gledatelji koji sjede i slikaju se, a oni pravi navijači su u pubovima. Za kraj su nam rekli da je pitanje koliko ima tih pravih navijača još. Mnogi su prestali pratiti Chelsea jer to više nije njihov klub nego privatna korporacija.” priča nam jedan od navijača koji je bio u Londonu.

O dominaciji Boysa u Londonu sada se naveliko priča, ali nije to ništa čudno: ” Mi smo tamo bili atrakcija. Njima je nepoznato i nepojmljivo da netko tako bodri klub. Hodamo do stadiona kao vojska i pjevamo ljudi s prozora nas snimaju i dive se. Nije to dominacija. Dominacija je kada odeš na Poljud i budeš glasniji od Torcide. Ovdje nemaš protivnika sam si. Počeli smo pjevati čim su izašli na teren, a prestali 20 minuta nakon susreta. Neki su nas cijelo vrijeme snimali. Oni to nikad nisu doživjeli. Što je tužno. Stadion nije kazalište.”

Sigurno je ludilo bilo kada je Petković zabio za 1-0: “Auuu mislio sam da ćemo srušiti tribine. Ništa taj osjećaj ne može zamijeniti. Zbog toga si došao i zbog toga ti nije žao nijedne lipe. Tad si na vrhu svijeta. Šteta kaj ga Doktor nije zabio na našoj strani pa da uleti među nas haha. Bio je Livi zato tu odmah je skočio došao iza gola i proslavio s nama. On je jedan od nas. Nadam se da će ostati do kraja u Dinamu”.

Jesu li vam smetali blicevi gledatelja na Stamford Bridgeu koji su vas snimali. " Haha ma to smo očekivali. Tako je bilo i u Manchesteru prije 3 godine. Oni su došli gledati nas, a ne tekmu haha. Snimaju, čude se, dive se. Neki su počeli čak i lupati u ritmu. Po mrežama sada kruži onaj dječak koji je ostao poslije tekme i gledao nas kako navijamo. Na kraju nam je i pljeskao, a koliko sam vidio dobio je majicu . Tužno je to da smo mi nešto drugačije u nogometu. Ovakvo navijanje treba biti normalno, ali otišlo je sve da ne kažem di."









Kiša je padala, ali 20 minuta ste s igračima ostali i pjevali poslije susreta: ” Da, to je velika razlika u odnosu na prije. Ova momčad je povezana s navijačima. Nakon silne godine borbe i bojkota ovo je sada čudesno. Oršić je naš Heroj ulice, Petko je doktor, a Livi i Ademi su vojnici kluba. Tu su naravno i Perić i Ivanušec te Ristovski koji ginu za sveti dres. Ma svi do jednog su došli bacili dres i pjevali s nama. To je ono što nogomet je. Ali eto Englezi imaju drugačiju percepciju.” zaključio je naš sugovornik.

Iz ovog razgovora zaključite samo jedno. Da nikakav novac, trofeji, sponzori ne vrijede ništa ako nemate navijača. Boysi su još jednom po tko zna koji put pokazali kako se voli i bodri klub i unatoč porazu s tribine se čulo: “Šampioni”. Kada je Dinamo 1967 osvojio Kup Velesajamskih gradova, Slaven Zambata natočio je pjenušac u trofej i dao ga legendarnom Jack Charltonu i rekao: “Popij i zapamti ovaj gutljaj. Sada dobro znaš gdje je Zagreb i što je Dinamo”.

Ako su Englezi kojim slučajem to zaboravili jučer su se itekako prisjetili.