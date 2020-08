DIRNUO SUIGRAČA: Fantastičan potez junaka PSG-a nakon utakmice

PSG je velikim preokretom u sudačkoj nadoknadi stigao do 2:1 pobjede protiv Atalante i polufinala Lige prvaka.

Junak Parižana bio je Eric Maxim Choupo koji je zabio gol za pobjedu u 93. minuti.

Poslije utakmice kamerunski napadač dobio je nagradu za najboljeg igrača utakmice, no nije ju prihvatio već ju je dao suigraču Neymaru.

Brazilac nije uspio zabiti gol, već se istaknuo s nekoliko velikih promašaja, no treba reći da je odigrao jako dobru utakmicu, a baš je on i bio asistent za pobjednički gol.

Match winner Choupo-Moting hands man of the match award to Neymar. #PSG pic.twitter.com/hxqL7w8sJn

