DIRLJIV OPROŠTAJ OD LEGENDARNOG ŠPACE: Tko je uistinu bio Stanko Poklepović?

Autor: A.K.K

U nogometu, igri u kojoj nerijetko prevladaju niske strasti, stasite moralne pojave su, ako ne rijetke, onda u manjini. Stanko Poklepović Špaco bio je moralna grdosija u igri kojoj je dao cijeli svoj život, u njoj bio uspješan, ali uvijek velik, silan, dostojanstven i pošten.

Probati ćemo biti lišeni patetike, ali ovo, kad pišemo moramo reći sljedeće. Stanko Poklepović bio je jedan od rijetkih tipova kojeg su poštovali suparnici, suparnički navijači, pa i gorljivi neprijatelji. Jer, ne da je bio bez mana u svom ponašanju, on je bio gospodin starog kova kojem niste mogli naći grešku u ponašanju. Na klupi, treningu, svakodnevnom životu.

Hajduku je poklonio cijeli život, bio mu je trener nekoliko puta, bio je vojnik kluba, kadgod bi momčad bila bez trenera sve uprave posezale su za Špacom kao spasonosnim pojasom. Nije bježao od odgovornosti, nije kalkulirao, preuzimao je i jakog i slabog Hajduka, zacijelo da je još uvijek bio zdrav i ovih dana bi mu se nudio da pomogne.

Špaco je za života postao legenda kluba i hrvatskog nogometa. Uostalom, bio je i izbornik Hrvatske, odmah nakon prvog izbornika Dražana Jerkovića, vodio je Hrvatsku na najposjećenijoj domaćoj utakmici u povijesti, protiv Menottijevog Meksika 1992. godine u Maksimiru pred 60 tisuća gledatelja, a vodio je i reprezentaciju na čuvenu turneju po Australiji kada je izabrana momčad mlade države u euforiju dovela hrvatske iseljenike na dalekom kontinentu.

Radio je na sve strane, bio je i izbornik Irana, trener podgoričke Budućnosti, no uvijek se vraćao u Split pomagati Hajduku. Bio je temeljni dio velike Hajdukove škole u stvaranju igrača, učeći i učio Tomislava Ivića, Vojmira Kačića, Sergija Krešića…

Bio je duhovitiji nego devedeset posto stand up komičara, no u toj duhovitosti se krilo nemjerljivo znanje i usredotočenost, njega nikad nitko nije zatekao nespremnog ili površnog, on je uvijek bio korak ispred svih.

Odlazak Špace težak je udarac za naš nogomet, jer gospode je u njemu inače manje, a znanja ima, samo je pitanje tko će ga usvajati ako igrače nitko nije odgajao. A Poklepović je svoje sporaše učio pristojnosti, odgovornosti, profesionalizmu i lijepom ponašanju. Uostalom, ima jedna anegdota kada je Špaco sam podviknuo sucu da isključi njegovog vlastitog igrača zbog grubosti.

Teška srca opraštamo se od našeg Špace koji je svojim kamenčićima u mozaiku hrvatske reprezentacije zaslužan i za ovogodišnji trijumf „vatrenih” na svjetskoj smotri. Jer, Poklepović je davno stvarao hrvatsku momčad, od ničega je stvorio nešto. A kad imate nešto onda je već lakše.

Laka mu hrvatska zemlja koju je toliko volio i pokušavao je činiti boljom!