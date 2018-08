DIREKTOR AEK-a PROGOVORIO O LIVAJINOM ISPADU: ‘Znali smo da je labilan, naštetio je svima!’

Ovo mu nije prvi incident

Marko Livaja (25) trenutno čeka kaznu koju mu klub mora dati nakon što je protivničkog igrača udario nogom u prsa. Dogodilo se to na samom kraju uzvratne utakmice za prolazak u skupni dio Lige prvaka. Hrvatski napadač za to je dobio crveni karton i propustit će nekoliko utakmica u najelitnijem klupskom natjecanju.

Inače, Livaja je u prsa udario srpskog igrača, Danka Lazovića, koji je Livaju primio za lice i odgurnuo, što se i vidi na snimci.

“Slavili smo na centru, a onda je Lazović uhvatio mog suigrača za vrat. Došao sam do njega i pitao ga što to radi. Tada je došlo do sukoba. Sretan sam što smo ušli u Ligu prvaka, nakon svega, to je najbitnije”, prepričao je Livaja što se dogodilo.

Nakon toga, incident je komentirao i direktor AEK-a, Dušan Bajević:

“Za Livajin potez nema nikakvoga opravdanja. On je time oštetio i sebe i klub i zbog toga će biti kažnjen. Je li Livaja tom zgodom bio isprovociran, u ovom trenutku nije važno. Marko nije smio tako postupiti”, rekao je za Večernji.

Osim toga, Bajevića su pitali i zna li da ovo Livaji nije prvi takav ispad:

“Upoznati smo s tim, ali sve to je daleko iza njega i otkad je kod nas nije napravio ništa slično. Ovo mu je prvi put. Ipak, profesionalni nogometaš u svakom trenutku mora voditi računa o svojemu ponašanju, na travnjaku i izvan njega”, rekao je Bajević pa dodao:

“Žao mu je bilo, vidjelo se na njemu… A lijepo smo ga upozoravali, znajući da je često labilan u stresnim situacijama, da se mora kontrolirati. Marko je i te kako značajan igrač za nas, puno dobroga napravio je za AEK, publika ga je sjajno prihvatila i zato mi je još više žao što neće nastupiti u nekoliko utakmica grupne faze Lige prvaka.”