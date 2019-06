DIREKTAN KAO I UVIJEK IGOR ŠTIMAC: ‘Na žalost neprijateljskih elemenata igrat će se u Splitu’

Autor: A. K. K.

Bivši hrvatski, sad indijski izbrnik, Igor Štimac uvjeren je da će se dvoboj Hrvatske i Mađarske u sklopu kvalifikacija za Euro odigrati upravo u Splitu. Štoviše, otvoren kakav je uvijek izričito govori da su svi razgovori oko roga suvišni…

“Ma kakva polemika!? Nema nikakve polemike. Jasno je da će Hrvatska igrati u Splitu protiv Mađara. Je li polemika kada četiri-pet intelektualno sposobnih zavedu masu adolescenata i postavi se pitanje igranja Hrvatske u Splitu. Nije to polemika. Svi koji znamo zagrebati ispod površine znamo o čemu se radi. Uvjeren sam kako će se stvari odviti u pozitivom smjeru, da će i Četvrta, vodeća splitska brigada, zajedno sa svim udrugama i državnim institucijama napraviti sve da nijedan od neprijateljskih elemenata ne dođe do svog izražaja. Onim koji rade kontra očito smeta radost hrvatskog naroda i hrvatski barjak na Poljudu”, rekao je Štimac na hrvatski sportski dnevnik. I zaključio:

“Ponekad se dobro osjećam u Indiji samo da sve to ne promatram”!