Dinamu propao već dogovoreni transfer, to bi moglo stvoriti veliki problem

Zagrebački Dinamo ima nadolazeće sezone jedinstvenu priliku plasirati se u novi format Lige prvaka, a modri su u zadnjem pretkolu i od ostvarenja snova dijele ih samo dvije utakmice. Ako se i to ne dogodi Dinamo ima osigurano mjesto u skupini Europa lige, tako da na Maksimiru mogu očekivati financijski lukrativnu sezonu.

No nova vrhuška kluba odlučila je malo dignuti kočnicu na ulaznim transferima i plaćama igrača pa je zbog potonjeg izgleda propalo dovođenje već najavljenog pojačanja iz Lokomotive Marina Šotičeka. Kako saznaju Sportske novosti, Šotiček nije prihvatio ponuđenu cifru od strane Dinama, navodno se radi o iznosu od 10 tisuća eura mjesečno brutto, tako da će U-21 reprezentativac za sada ostati na Kajzerici.

Lokomotiva i Dinamo bili su usuglasili svoje stavove oko transfera, ali mladi desnokrilni napadač nije prihvatio financijsku stranu ponuđenog ugovora od strane Dinama. Prijelazni rok još uvijek traje pa je moguće da Šotiček ipak završi među modrima, no sezona se rapidno približava, a Dinamo još nema riješen kadar kojim će napasti Ligu prvaka.

Marin Šotiček to Dinamo is OFF!

According to SN, the clubs have reached an agreement, but Šotiček and Dinamo failed to agree on personal terms.

It’s up to Dinamo to decide whether they want to change their offer and persuade him to join. 🚨 pic.twitter.com/eup478P1o4

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) July 2, 2024