Dinamu propao već dogovoreni napadač: Klubu se nije svidio model transfera

Dinamo na početku ljetnog prijelaznog roka, mogli bi smo reći pomalo luta, a pokazatelj je već najavljeni dolazak alžirskog napadača iz Istre Monsefa Bakrara.

Naime, Dinamo je već najavio dolazak napadača Istre, ali je sve propalo i to zbog modela po kojem bi Bakrar trebao doći u Zagreb iz Pule.

Modri su predložili model po kojem bi Bakrar prvo došao na godinu dana na posudbu za određenu svotu eura, da bi nakon godine dana Dinamo otkupio napadača za par milijuna eura.

Istri ne odgovara

No iz Istre 1961 odlučili su opozvati Monsefa Bakrara, koji se već pripremio da ide na pripreme s Dinamom pa će umjesto u Sloveniju, Alžirac na pripreme s Istrijanima.

THE BAKRAR DEAL IS OFF!

It looks like some kind of exchange was supposed to happen but some Dinamo players didn’t want to join Istra. #Istra #Dinamo #Bakrar pic.twitter.com/ofrrRkOkiE

