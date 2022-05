DINAMU OPET DOLAZE MILIJUNI: Njemački velikan iskoristio klauzulu ugovora

Mladi Dinamovac, koji je oduševio u sredini terena svojom snagom i tempom, prošlu sezonu poveo je na posudbi u osvajaču ovogodišnje Europa lige, Eintrachtu iz Frankfurta, a njemački velikan odlučio je, kako se i očekivalo, uključiti klauzulu ugovora otkupa ugovora Kristijana Jakića.

Tako je Jakić od danas potpisao četverogodišnji ugovor s Eintrachtom, a Dinamu na ime toga sjeda sedam milijuna eura, no kako se Eintracht osvajanjem Europa lige plasirao u Ligu prvaka, u Modru blagajnu sletjet će još ponešto eura na ime još nekih klauzula.

Kristijan je ove godine bio standardan u Eintrachtu, te je skupio 38 nastupa, a sve je začinio osvajanjem Europa lige protiv Rangersa.

Potvrda transfera

Eintracht je potvrdio transfer na svojim stranicama, a iako nisu briljirali u Bundesligi, gdje su zauzeli tek 11. mjesto, sve su nadoknadili europskim trofejem i plasmanu u Ligu prvaka.

Kristijan Jakic has signed a contract through to 2026 after the option to buy was activated at the end of his loan spell. ✍️

