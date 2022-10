DINAMU I HRVATIMA OPET NITKO NE VJERUJE: Zar je moguće da i ovako jaki Modri opet imaju ulogu gubitnika…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Srušio je Dinamo unazad par godina mnoge velikane, ali i dalje ga mnogi ne shvaćaju toliko ozbiljno. Možda je to zbog one prošlosti kada je Dinamo bio kanta za napucavanje. Tko će ga znati, ali kladionice nisu baš naklone Dinamu.

Prema britanskim kladionicama Dinamo je na samom dnu. Gori od Dinama su samo Maccabi, Plzen, Kopenhangen i iznenađujuće Rangers. Ispred Dinama su i Red Bull i Celtic, a i dalko ispred je i Sevilla. Klub koji je Dinamo dobio ove godine. Naravno da će Sevilla kao španjolski klub biti ispred, ali s tolikom razlikom, nije fer prema Plavima.

Navikli smo već da nas Britanci itekako stavljaju u drugi plan. Dinamo također to dobro zna. The Sun je pisao kako je Dinamo odlična pripremna utakmica te zagrijavanje za druge. Očito nisu bili spremni za pripremnu utakmicu. Tottenham je dobio Dinamo 2:0 u Londonu, a mediji su predlagali da Mourinho izađe s juniorima kako bi odmorio prvotimce. Mourinho je izveo udarnih 11, a onda ih je Oršić školovao.





Sjetimo se samo koliko su bili uvjereni da će proći u finale Mundijala u Rusiji preko nas. Bili su zapravo uvijek vrlo sigurni u sebe iako nisu imali nikakvo pokriće za to. I njihovo prošlogodišnje finale Eura izgrađeno je na situaciji koja je ocijenjena prijevarom. Penal koji je dosuđen na Strelingu protiv Danske u polufinalu proglašen je greškom od strane Uefe.

Dinamo može šokirati

Gledajući tako samo kladionice Dinamo nije ni u 16 momčadi koje će proći dalje. Nije čak ni u onih osam koje će igrati Europa ligu. Kao što je već napisano nije problem što Dinamo nije gore na toj ljestvici favorita nego što je prevelika razlika u tim koeficijentima.

Salzburg je u nešto boljoj situaciji jer su prošle godine ušli u osminu finala. Iako im skupina baš i nije bila nešto preteška. Lille, Sevilla i Wolfsburg koji je bio u raspadu, što je Red Bull odlično iskoristio i ispisao povijest kluba. S Bayernom su doma odigrali 1:1, a onda poraženi s čak 7:1 na Allianz Areni.

‘Gotovo u svakoj utakmici primimo neki gol, a to nam se ne bi smjelo događati želimo li ozbiljne stvari u Europi. Sve je to možda malo i cijena te ofenzivne igre, a malo i pada koncentracije. U redu, sad smo primili gol u trenucima kad smo imali desetoricu na terenu nakon Mišićeve ozljede pa je njihov igrač ostao nečuvan i suviše blizu našem golu. Ali, upozoravamo na to, radimo.’ upozorio je Ante Čačić na Dinamove probleme.

Lijepo je i nahvalio protivnika: ‘Salzburg je vrlo dobra momčad, koja je selektirana na specifičan način. Dosta su mladi, motorični, brzi, igraju okomito, puno trče, s puno igrača sudjeluju u završnici. Uostalom, prve dvije utakmice u Ligi prvaka govore tome u prilog. Ali, nismo ni mi ništa manje ozbiljni. Ponavljam, nismo ni u jednoj utakmici favoriti, ali nismo baš ni autsajderi, učinit ćemo sve da budemo dobri’.

Prošle su duge 24 godine otkada je Dinamo zadnji put dobio u gostima u Ligi prvaka. Bio je to tada moćni Ajax, a od tada u 19 susreta upisali su samo dva remija. Protiv Salzburga je prilika da se sruše ti negativni brojevi.