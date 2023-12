Dinamovom junaku bahata izjava nije trebala, a sad mu se otvara neočekivana prilika

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Zabio je Osijeku u posljednjim trenucima susreta za pobjedu Dinama 2:1 i oduševio navijače. Sad je pokrenuo Dinamo protiv Astane! Riječ je o Gabrielu Vidoviću koji je nakon golgeterske suše duge dva mjeseca prekinuo post u subotnjem derbiju odigranom na Maksimiru. Znači li ovaj pogodak i njegovo buđenje i može li Sergej Jakirović od njega očekivati redovite pogotke?

O Vidovićevom dolasku iz Bayerna prošlog ljeta puno se pisalo. Nije ni čudo, ne dolazi svaki dan igrač Bayerna u Dinamo. Dogovorena je posudba s opcijom otkupa na kraju sezone, a Vidović je tresao mreže u prve dvije utakmice u dresu Modrih protiv Slaven Belupa i Rudeša, upisao i dvije asistencije, ali onda je pao u ‘crnu rupu’.





Statistika je neumoljiva i otkriva kako je u sljedećih deset utakmica za Dinamo igrao ispod kriterija, a trener Jakirović ga je stavljao na poziciju krila koja mu nije omiljena. Više bi mu leglo igranje na poziciji ofenzivnog veznog, ali istu u Dinamu zauzima Martin Baturina i jednostavno za njega na toj poziciji nije bilo mjesta. I sam Vidović je po dolasku na Maksimir istaknuo kako mu je ‘desetka’ prirodna pozicija i da najviše voli igrati na poziciji prednjeg veznog.

Nepotrebna izjava

Tijekom golgeterskog posta i niza loših utakmica počele su stizati sve glasnije kritike na račun 19-godišnjeg mladog hrvatskog reprezentativca koje mu nisu nikako sjele. Dokazuje to najbolje i njegova prva izjava nakon slavlja protiv Osijeka.

“Kritike? Ne zamaram se, gledam sebe. Evo im sad, pa neka pišu”, rekao je Vidović u mikrofon MAX Sporta. Poprilično, usudili bismo se se napisati, bahata izjava za tinejdžera koji se očito teško nosi s teretom pritiska. Jer Vidović je doveden kao zamjena za Luku Ivanušeca koji je preselio u Rotterdam, a Ivanušecovu ulogu na travnjaku nije lako nadomjestiti.

Gol Osijeku svakako je dobar početak ili nastavak priče s početka sezone, a sada ostaje za vidjeti može li Vidović redovito tresti suparničke mreže i nositi Modre do novih pobjeda. U Kazahstanu je nastavio priču. Jer ‘jedna lasta ne čini proljeće’, a prva sljedeća prilika ukazuje se već protiv u nastavku HNL-a. Umjesto da kritičarima odgovara verbalno preko televizijskih kamera, Vidović bi im trebao odgovarati na travnjaku jer onda zacijelo ne bi bilo ni razloga za bilo kakve negativne intonacije.

Prilike za dokazivanje

Slaven Belupo, Rudeš i Ballkani sljedeća su tri suparnika hrvatskog prvaka i nastavi li u tim utakmicama tresti mreže kao što je to učinio protiv Osijeka, onda će kritičarima na pravi način dokazati da nisu bili u pravu, onako kako to treba, kako se očekuje, igrama na terenu.

Valja istaknuti i kako su Vidoviću dodatan teret očekivanja na leđa stavili i njegovi prethodnici koji su igrali na poziciji lijevog krila. Jer ranije spomenuti Ivanušec, a prije njega i Mislav Oršić visoko su podigli letvicu i oduševljavali maksimirsku publiku svojim golovima, bez suvišnih i nepotrebnih izjava pred kamerama. Jer teško možemo zamisliti Oršića ili Ivanušeca onakvu izjavu u kamere.

Kako bilo, pred Vidovićem je period dokazivanja, da se dokaže da Dinamo za njega ima razloga isplatiti cijenu od četiri milijuna eura, koliko iznosi odštetna cijena u slučaju trajnog otkupa ugovora. Ako se to dogodi nitko sretniji od Dinamovih navijača, jer bi to značilo da se 19-godišnji as vratio izdanjima sa samog početka maksimirskog mandata…