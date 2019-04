DINAMOVI POLETARCI IDU ZA LONDON: ‘Već smo jednom slavili, zašto to ne bi ponovili i otišli do kraja?’

Autor: Dnevno.hr

Na jedan korak od završnog turnira juniorske Lige prvaka nalaze se mladi nogometaši Dinama. Prošli su sve do sada, stigli do četvrtfinala, a sad ih tamo očekuje londonski Chelsea. Za razliku od moskovskog Lokomotiva i Tottenhama s kojima su igrali u Zagrebu, sada će Hitrec-Kacian zamijeniti Cobhamom. Naime, u trening-kampu Chelseaja u Surreyju utakmica četvrtfinala juniorske LP počinje ove srijede od 16 sati.

Chelsea je momčad koja je kroz godine u samom vrhu europskog nogometa i u juniorskoj konkurenciji. Iako jako mali ili gotovo zanemariv postotak tih mladića jednom i dobije priliku u prvoj momčadi kluba sa Stamford Bridgea, i dalje se radi o jednoj od najboljih kontinentalnih omladinskih škola. Protiv takve momčadi, za koju će braniti jedan mladi hrvatski vratar, Dinamo će moći pokazati što zna.

Mladi Dinamovci pod vodstvom trenera Igora Jovičevića u ponedjeljak će iza 17 sati krenuti u London gdje ih utakmica očekuje dva dana kasnije. Imat će dosta vremena za pripremu.

“Ove sezone već smo pokazali kako se kvalitetno možemo nositi s engleskim momčadima pa je sada na redu i Chelsea. Nema nikakvog straha, puni smo respekta i uvjereni kako u Londonu možemo izboriti pozitivan rezultat”, rekao je Antonio Marin, najjači Dinamov adut i reprezentativac Hrvatske.

Uz Marina, jedan od glavnih aduta mladih Modrih na njihovog europskom putu je i vratar Dinko Horkaš koji je svojim obranama u raspucavanjima izbacio Lokomotivu i Liverpool.

“Svi s nestrpljenjem jedva čekamo tu utakmicu. Nimalo ih se ne bojimo, dapače, Chelsea nas je već jednom podcijenio pa smo ih pobijedili”, kazao je Horkaš pa dodao:

“Bilo je to u Premier league international cupu, nas je vodio Mario Cvitanović. Oni su se ponašali kao zvijezde. Njihov kamp izgledao je strašno, a nas su onda ubacili u neku trošnu svlačionicu, točnije, bio je to kontejner u kojem nije bilo ni tuševa. Ne bih imao ništa protiv toga da nas opet stave tamo, a mi odemo na Final four juniorske Lige prvaka.”