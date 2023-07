Dinamovi navijači u panici, prijeti raspad: Ako se to dogodi, veliki strah mogao bi zavladati Maksimirom

Autor: Ivan Lukač

Dinamo je sezonu otvorio na najbolji mogući način. U Superkupu s 1:0 slavili su Modri protiv Hajduka i u svoje vitrine spremili još jedan trofej. Bila je to predstava Dinama u kojoj se vidjelo da su noge teške od priprema, ali i dokaz da unatoč i dalje jako slabom prijelaznom roku i dalje su korak ispred Hajduka.

Prije svega tu se misli na Petkovića, Baturinu i Ivanušeca trojac koji može riješiti susret jednim potezom, a kod Hajduka je to samo Livaja kojeg nije ni bilo u subotnjem derbiju. Međutim, Dinamovi navijači strahuju zbog mogućih odlazaka…

Onaj prvi i kako stvari stoje najbliži odnosi se na prelazak kapetana Livakovića u redove turskog velikana Fenerbahčea. Bio bi to šok za Dinamo, ali samo kratkoročni. Livaković nakon osam godina odlazi s Maksimira, a njegova zamjena je već u klubu. Ivan Nevistić briljirao je kao golman Rijeke i vrati li formu iz tog razdoblja za Dinamo nema briga.





Bišćan kao ključni potez

S druge strane navijači su se ponovno čupali za kosu jer je na beku i dalje Robert Ljubičić. Dinamo navodno u Japanu traži lijevog beka dok je navodno transfer desnog krila dogovoren. Bišćan kao gotovo svaki svoj prethodnik otpisao Štefulja, a što je s Bočkajem nitko ne zna, ali očito Ljubičić ostaje prvi izbor na beku.

Prava navala je i za Ivanušeca. Vode se pregovori s Feynoordom koji za najboljeg igrača prošlog proljeća nudi 9 milijuna eura, a Dinamo traži – 12. Dinamo u ovom trenutku nema zamjenu za njega osim ako Bišćan ne planira gurati mladog Rukavinu ili Marina koji je nekad glasio za velikog talenta, ali nijednu priliku u Dinamu nije iskoristio.

Modri klub s toga ako Ivanušec ode ima velikih problema s krilima. Špikić je dokazao da nije igrač za velike utakmice te Dinamu jednostavno treba bolju opciju. Ista stvar bi se dogodila i s lijevom stranom koju Ivanušec “krpa” još od odlaska Oršića.

Najveći mogući gubitak Dinamo bi mogao imati ako klub napusti Bruno Petković. Još jednom je dokazao koliko vrijedi, a stanje oko njega navijači čekaju iz dana u dan.

Tražio je Petković novi ugovor s novom, većom plaćom, ali uprava još nije odlučila to napraviti pa među modrim pukom strahuju da nebi otišao put Turske. Petkovića se ne može zamijeniti jer ono što on doprinosi igri ne može nitko i sasvim jasno ako on ode Dinamo će mijenjati svoj stil igre.

Maxime Bernauer jedino je pojačanje Dinama za sada, a struka nije baš previše oduševljena njegovim predstavama na pripremama pa Bišćan ponovno vjeruje Periću i Josipu Šutalo. Što se tiče Josipa Šutala svi su bili uvjereni da će vrlo brzo otići, ali i dalje je s ekipom te se smatra da Leipzig čeka da Gvardiol ode u Citya, a tada bi Šutalo trebao put Njemačke.









Spominjalo se puno mogućih pojačanja, ali ona prava koja će donijeti razliku i dalje se čekaju. Nedavno je Šimić rekao da nisu odustali od Frigana koji bi mogao riješiti problema s krilnim pozicijama. Nekoliko veznjaka iz Francuske bilo je na radaru, ali na kraju i to je propalo pa je sad već pravo pitanja što radi Dario Šimić?

Uči. Dario Šimić došao je na ovu funkciju bez ikakvog iskustva te se on na Dinamu uči posao. Ima podršku navijača jer jasno on je onaj koji je došao umjesto Mamića. Njegov za sada jedini potez je dovođenja Igora Bišćana, a one prave kadrovske se čeka. Navijači se nadaju da u slučaju odlaska najboljih igrača klub ima spremnu zamjenu.