DINAMOVCIMA SE OVO NEĆE SVIDJETI! Ćiro za Dnevno najavio derbi, a posebno je bocnuo ‘modre’

“Derbi je to uvijek, samo su okolnosti čudne, Dinamo proslavlja naslov, pa, kao nema nekog rezultatskog efetka, tako da je ipak sve pomalo čudno”, rezmira o najavi nedjeljnog dvoboja Dinama i Hajduka na Maksimiru Ćiro Blažević koji se odmah u razgovoru okrenuo nekoliko dana unatrag.

“Čini mi se da su Dinamovi igrači za finale Kupa jednostwvno bili ohlađeni, ne onako usredotočeni kao u srcu sezone i tijekom europskih nastupa. Ma, oni su jednostsvno bili uvjereni da Rijeka pada sama od sebe, da im se ne može dogoditi poraz! Jer im se nije događao dugo. I buuum! Osobno, u dubini duše sam tako nešto i slutio, to je to pitanje kako pronaći izgubljeni motiv. Ako ćemo pravo, koliko je Dinamo bio superioran toliko je ovo bila jedina, pazite jedina, utakmica koju je Dinamo morao dobit. I nije prošao.”.

Pa to je obeshrabrujuća konstatacija za trenera koji ima ugovor na milijun eura godišnje?

“Ma, nema tu strahote, bio je Dinamo s Bjelicom blizu, ali kup je to, nema više vremena za ispravljati greške. Pa, mi smo u Jugoslaviji s Dinamom gubili utakmice Kupa u Banovićima, stariji se toga sjećaju, sjetiti se Kranjčarovog Dugog Sela. Čar je to nogometa, ne smijemo bježati od toga ili to shvaćati tragično. A dobro je i za nogomet da trofeje ne osvajaju jedni te isti. Ništa se kobno po Dinamo nije dogodilo, igrala se dobra sezona, ali valja naglasiti još jednom, samo su zapravo ovu utakmicu Bjeličini puleni morali imperativno dobiti. S jedne strane sami su si krivci jer su sezonu učinili rano gotovom zbog svoje dominacije”

Dakle, Hajduk ima šansu?

“Što ne bi imao, ne vjerujem da se Dinamovi igrači u podsvijesti vratiti na radnu temperaturu iz središnjeg dijela prvenstva. Opet, neopterćeni, jer protiv Rijeke je bilo puno opterećenja u smislu – moramo – mogu odigrati bravuroznu partiju i masakrirati Hajduka. Gledajući na taj način utakmica ima rezultatsku draž, ako me razumijete?

Što velite na recentne poteze izbornika Zlatka Dalića, jesu li novi igraču izbenađenje?

“Vidite, on ima svijest da samo nove glave i novi trbusi mogu donijeti onu neophodnu glad. Možda da je Dinamo dvoboj protiv Rijeke igrao s nekim novin snagama, ne tjelesno, već mentalno, bio bi drugačiji rasplet. Onaj tko tek dođe u nacionalnu vrstu kud i kamo je željniji svega, kruha od onoga koji se već navikao biti tu i koji misli da je apsolutno siguran za svoju poziciju. Dalić zna što radi, on zna da samo novo, novo, pa opet novo može donijeti prosperitet. Jedno je Oleg Blohin, proslavljeni ruski noogmetni as, kao trener rekao – Imena ne igraju, jer da igraju ja bi igrao do smrti.

Nasmije nas Ćiro tom zgodom, pa ga upitasmo prognozu za finale Lige prvaka?

“Tko prvi povede s 2-0 taj će zaplakat”, lucidno će odgovoriti i dodati:

“To je nadmetanje engleskih giganata u kojem je svaki prognozer unaprijed osuđen na propast. Čak se nisam puni ni šalio kad sam to rekao. Opet ću isto, možemo očekivati ne spektakl, nego majku svih spektakala. Znate već zašto, pa kod ova sva kluba ne zna se tko je gladniji, dekadama nisu stigli do trofeja, to je bitka za Otok, ona prava. Siguran sam da će se pamtiti godinama, ne može kod Engleza nego tako”!