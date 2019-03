DINAMOVCI POKUŠALI OBJASNITI ŠTO SE DOGODILO! Evo zašto ih je Benfica na kraju deklasirala

Nogometaši Dinama ostali bez plasmana u četvrtfinale Europske lige nakon što su poraženi u produžetku uzvratnog dvoboja protiv Benfice u Lisabonu sa 3-0, jer je domaća momčad u osnovnih 90 minuta pogotkom Jonasa poništila prednost Dinama iz Maksimira.

Pogodak za produžetak 34-godišnji Brazilac Jonas postigao je u 71. minuti. U produžetku su domaći s dva udarca sa 20-ak metara došli do uvjerljive pobjede. U 94. minuti neobranjivo je pogodio Ferro, a u 105. minuti za 3-0 je pogodio Grimaldo s više od 20 metara iskosa.

Dinamo je najbolje prilike za pogodak imao u produžetku. U 96. minuti Gojak je propustio s pet metara poslati loptu u mrežu, a u 112. minuti Atiemwen je izbio sam pred Vlachodimosa i poslao loptu pokraj lijeve vratnice.

Od 104. minute Dinamo je bio s igračem manje, jer je sudac Deniz Aytekin pokazao dva žuta kartona i isključio Petra Stojanovića zbog prigovaranja.

Nakon utakmice igrači Dinama objasnili su što se dogodilo…

“Bilo je jako intenzivno. Žao mi je prvog gola što smo primili, bilo je to iz naše greške. Rekli smo da je vrlo važni sve pokriti. Nismo iskoristili naše prilike, znali smo da će biti ovako teško. Nemamo se na kraju čega sramiti imali smo stvarno lijepu godinu u Europi. Moram se zahvaliti ekipi, dali su sve od sebe. Sljedeće godine ćemo opet pokušati. Naravno da boli, ali napravili smo nešto predivno za klub i Hrvatsku”, rekao je stoper Dilaver.

“Vezni red nam je skroz mlad, drugi gol je nastao baš iz toga. Na takvim greškama se uči i ne smije tu pasti koncentracij. Mladi su igrači… Hvala navijačima, Hrvatskoj koja je uživala s nama. Ovo je jako lijep osjećaj. Hvala vam svima, bilo je ovo zaista fantastično iskustvo”, rekao je Dilaver.

Potom se javio Livaković, koji je bio nemoćan kod golova, a ranije je spašavao čuda.

“Bila je stvarno teška utakmica, branili smo se grčevito, golovi su nas pokolebali. Moramo biti ponosni na nas, sada moramo tako nastaviti i opet probati ponoviti ovakav uspjeh”, započeo je vratar.

“Ne bih rekao da je falilo fizikalije, znamo koliko smo takvih utakmica pobijedili. Nije da nismo htjeli, željeli smo zabiti taj pogodak, ali nije išlo… Nemamo se čega sramiti, idemo se okrenuti HNL-u i Kupu, uzeti oba trofeja. I ova osmina finala za nas je kao trofej”, rekao je Livaković.

Rrahmani kaže da su dali sve od sebe.

“Dali smo sve od sebe u 90 minuta, primili smo zaista bezvezan gol, ali to je nogomet. Svi smo dali sve od sebe i zadovoljan sam sa svim igračima. Naravno da sam ponosan da smo stigli do ovdje. Imali smo nekoliko kontri i polukontri, nismo završili kako smo to htjeli. Idemo dalje”, kazao je branič.

“Ja sam kao i svi ostali dao sve od sebe i mogu reći da smo svi dali 120 posto od sebe. Probao sam igrati što više u fazi napada, ali nisam stigao jer sam se morao posvetiti obrani. Benfica je odlična momčad, imaju top-igrače koji vrijede puste milijune. To su pokazali i danas. Mi smo ih neutralizirali, nedostajalo nam je malo sreće. Vidjeli ste i u produžetku, imali smo dvije sjajne prilike. Kad ne zabiješ onda primiš pogodak…Do kraja smo vjerovali da ćemo proći dalje”, rekao je Rrahmani.