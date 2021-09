DINAMOVCI ODBILI KLEČATI NA MAKSIMIRU! Potez hrvatskih nogometaša neke je iznenadio, a evo kako se Vlašić ‘snašao’

Autor: P.V.

Dosta se pisalo o tome kad su Hrvati “odbili” klečati u Belgiji, uoči posljednje provjere a uoči Eura, no danas je to jasan stav svih hrvatskih nogometaša. Niti nogometaši Dinama protiv West Hama nisu klečali, dok je Nikola Vlašić u redovima svoje momčadi – kleknuo…

Nogometaši Dinama tako su prihvatili stav, a koji je jednim dijelom usvojila reprezentacija. Nisu reprezentativci klečali u prijateljskoj utakmici protiv Belgije, ali niti na Euru.

“Ni slučajno, nitko nam nije rekao prije utakmice da naši nogometaši moraju klečati prije prvog sudačkog zvižduka”, decidiran je glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), Tomislav Pacak.

Bez klečanja Dinamovaca

Klečanje tijekom intoniranja američke nacionalne himne krenulo je u Sjedinjenim Američkim Državama, u prvom redu od Colina Randa Kaepernicka, (NFL) i izazvalo podosta pozornosti. On sam naglasio je više puta da se na to odlučio kako bi dao mali doprinos u borbi protiv nepravde prema Afroamerikancima i pripadnicima drugih rasa ili kultura u SAD-u. Uistinu, omogućio je da to bude neko vrijeme glavna tema tamošnjih medija. I usput izgubio mogućnost igrati u NFL-u.

Nakon serije nasilja i ubojstava crnaca na sjevernoameričkom kontinentu pokret Black Lives Matter (Životi crnaca su bitni) raširio se po svijetu, a mnogi sportaši su u znak podrške prije sportskih nastupa klečali. Sve kako bi svijet upozorili na rasnu diskriminaciju crnaca i potpomogli borbu za pravedniji svijet.

Pa su tako britanske momčadi u kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. i tijekom U-21 Eura odlučile klečanjem obilježiti početak svake utakmice. Mladi Hrvati tome su se tada priključili, a reprezentativci Češke protiv Walesa i Poljaci protiv Engleza tijekom gostovanja to su odbili. I ostali stajati.

Nikola Vlašić je zajedno s ostatkom momčadi kleknuo, normalno, ipak je nogometaš West Hama.

Navijači su zviždali, to se ipak nije trebalo dogoditi…