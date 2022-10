DINAMOVCI NA UDARU ŽESTOKIH KRITIKA: Prozivaju ih zbog bojkota, spominje se i legenda

Iako za Dinamo odrađuju odličan posao na desnom boku i u sredini terena Ristovski i Ademi nisu se odazvali zadnjim akcijama reprezentacije Sjeverne Makedonije i time su na sebe navukli bijes medija i javnosti.

Naime, Dinamov dvojac iz S. Makedonije nije se odazvao pozivu za odlučujuće utakmice te države u Ligi nacija, jedva su ostali u grupi C zahvaljujući Gibraltaru, a Ristovski i Ademi su zaigrali za Modre u prvenstvenoj utakmici protiv Slaven Belupa, što su mediji u S. Makedoniji popratili s negodovanjem.

Iako je S. Makedonija imala neke uspjehe, plasman na Euro 2020. godine, nakon toga im ništa ne ide po planu, a sada se traže krivci i glavni među njima su Dinamovci.

Sve zbog Pandeva

Kako navodi Sport1, cijela ova napeta situacija nastale je zbog legende S. Makedonskog nogometa Gorana Pandeva, s kim su Ristovski i Ademi veliki prijatelji te su se pravdajući ozljedama zapravo po S. Makedoncima svrstali na stranu Pandeva.

Makedonski mediji naglašavaju kako je Ristovski dan prije okupljanja prijavio ozljedu tetive, dok se Ademi opravdao ozljedom leđa, da bi se “čudesno oporavili pred Belupo”, ističu S. Makedonci.

"Ademi and Ristovski are turning their backs on the FFM – are they "taking" Pandev's side?!"

{Sport1} pic.twitter.com/WtkaWVzm26

— Football Macedonia (@MacedonianFoot_) October 3, 2022