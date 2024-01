Dinamovac urlao od boli na terenu, zabrinuti pogledi i odlazak na nosilima su puno rekli

Teške vijesti za Dinamo došle su u prvoj utakmici nastavka SuperSport HNL-a, protiv Lokomotive, ali za zagrebačke Plave nije ostalo na problemima samo zbog uvjerljivog poraza u gradskom dvoboju na travnjaku Maksimira. Trener Sergej Jakirović može brinuti i zbog zbivanja na Azijskom kupu, gdje je u dresu Irana zbog ozljede morao biti zamijenjen Sadegh Moharrami.

Dinamovac je u utakmici protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata morao iz igre nakon što je poslije jednog duela ostao ležati na terenu, a prije toga, u padu na teren je zaurlao od boli. Držao se za lijevo koljeno, kasnije su mu pokušali istegnuti nogu, a s terena je odnesen na nosilima.

Zabrinuti pogledi suigrača i ostalih iz iranskog tabora su pritom puno rekli, kao i to da se Iranac koji igra za Dinamo nije mogao osoviti na noge i tako izaći s terena. Zamijenjen je pri kraju prvog poluvremena utakmice u kojoj je Iran na koncu slavio s 2:1.

FT: IRN 🇮🇷 2-1 🇦🇪 UAE#AsianCup2023

• Easy win, terrible refereeing it should be 3-1.

• Inshallah Moharrami’s injury is not serious. We need him.

• Taremi & Azmoun link up play is insane.

• Gholizadeh showed us why he needs to start.

Onto the next, job’s not finished. 🇮🇷💪 pic.twitter.com/4ttpNJ2V3W

— S.A.H 🇮🇷 (@IranianRegista) January 23, 2024