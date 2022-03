DINAMOVAC U DRESU JUGOSLAVIJE SVE JE ODUŠEVIO Trebao je biti svjetska legenda, ali napravio je jednu grešku…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Prije nešto manje od tri godine, 23. svibnja 2019. godine hrvatsku sportsku obitelj i Dinamo napustio je legendarni vratar Zlatko Škorić. Član čuvene Dinamove generacije iz 1967. godine koja je osvojila Kup velesajamskih gradova u snažnoj konkurenciji. Veličanstven vratar koji je došao i do minhenskog Bayerna. I upravo je on tema našeg feljtona o nogometnim legendama…

Zlatko Škorić bio je i olimpijac, sudionik Igara 1964. godine u Tokiju. Rođen je 27. srpnja 1941. godine u Zagrebu, a sportsku karijeru započeo je u zagrebačkom Elektrostroju 1955. godine. Mlad i iznimno talentiran brzo je napredovao pa je tako zapeo i za oko stručnjacima zaduženim za pronalaženje i otkrivanje nogometnih talenata.

Već 1958. godine Škorić je počeo braniti za prvu momčad Elektrostroja, a ubrzo se našao i na širem popisu izbornika omladinske reprezentacije Jugoslavije. Dinamovi stručnjaci pratili su ga budnim okom, jer se radilo o nespornom talentu. Čekao se samo pogodan trenutak kad će Škorić prijeći u Maksimir.

Velika karijera

Prvi vratar Dinama Gordan Irović spremao se 1960. godine za odlazak u inozemstvo. Čelni ljudi Dinama iskoristili su priliku da Zlatka dovedu u svoje redove. Devetnaestogodišnjem mladiću ispunio se dječački san. Pred njime je bila lijepa i perspektivna budućnost. Imao je priliku uspjeti i on je to iskoristio na najbolji mogući način.

U Dinamu je dodatno napredovao i usavršavao vratarsko umijeće. Iz dana u dan bio je sve bolji. Dinamo je s njim riješio pitanje vratara za dulje razdoblje. Uživao je puno povjerenje i podršku trenera. Vrlo brzo uslijedio je poziv za nastupe u mladoj reprezentaciji Jugoslavije, čiji je gol sigurno i odgovorno čuvao, vrlo savjesno izvršavajući svoje obveze.

Za reprezentaciju Jugoslavije branio je od 1964. do 1966. godine kao nogometaš Dinama osam puta. Debitirao je u Nišu 1. travnja 1964. godine u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Bugarske (1-0), a od dresa reprezenatcije oprostio se u Zagrebu 8. svibnja 1966. godine u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Mađarske (2-0). Sudionik je Olimpijskih igara 1964. godine u Tokiju. I imamo je sjajne nastupe.

U dresu Dinama Zlatko Škorić je odigrao 325 utakmica. Osvojio je kup Jugoslavije u sezonama 1962./63., 1964./65. i 1968./69. Velikog udjela u osvajanju ovih vrijednih trofeja imao je upravo Škorić. U to vrijeme Dinamo je zasigurno imao najbolju obranu u Prvoj saveznoj ligi.

Sa Zlatkom Škorićem na golu Dinamo je 1967. godine postigao najveći uspjeh u povijesti, postavši pobjednik Kupa velesajamskih gradova. U finalu su igrane dvije utakmice. U prvoj, u Zagrebu, Dinamo je pobijedio Leeds United 2-0, a u uzvratu je završilo 0-0. Velik, rekli bismo – ogroman, doprinos ovom povijesnom uspjehu dao je Zlatko Škorić.

Iz Dinama je 1969. godine prešao u francuski Avignon. Međutim, ubrzo se vratio kući i pristupio ljubljanskoj Olimpiji, čiji je vratar bio od 1969. do 1971. godine. Potom odlazi u Njemačku, gdje je vratar Stuttgarta od 1971. do 1972. godine. Gol slavnog Bayerna iz Münchena čuvao je od 1972. do 1973. godine, potom se u sezoni 1973./1974. ponovno vratio u Avignon, s kojim je ušao u prvu francusku ligu.

Bio je veliki vratar s više od 300 utakmica u Dinamu, ubrajamo ga u naše najveće vratare. U našim brojnim razgovorima govorio mi je da je njihova generacija ’67. napravila taj najveći uspjeh jer su bili prava momčad, ekipa. Ja mogu reći da je Dinamo veliki klub, baš zato jer su za njega igrali tako veliki igrači – rekao je Dinamov predsjednik Mirko Barišić te ispričao jednu epizodu iz razgovora s legendarnim Franzom Beckenbauerom.

Bivši predsjednik Dinama Mirko Barišić je govorio:

„Zlatko je bio gospodin u rukavicama, golmanskim rukavicama. Kad sam se 2006. susreo s Beckenbauerom pitao sam ga kako to da Škorić nije napravio karijeru u Bayernu. Rekao mi je tada Beckenbauer: ‘Znate, vi Hrvati imali ste puno igrača koji su ostavili trag u Bayernu, a samo da je imao malo više strpljenja Zlatko bi napravio puno više, bio bi uz bok čak i jednom Seppu Maieru’.

Po završetku inozemne profesionalne karijere, vratio se kući i branio je na vratima Zagreba u sezoni 1974/75.









Odradivši jednogodišnji ugovor s bijelima iz Kranjčevićeve, odlučio je završiti igračku karijeru. Nije gubio vrijeme već je odmah upisao Višu trenersku školu u Zagrebu u klasi profesora Milivoja Gabrijelića. Krajem 1977. godine obranio je diplomski rad na temu Priprema vratara za utakmicu. Kao šef struke vodio je BSK iz Slavonskog Broda, zatim je tri i pol godine bio trener i izbornik reprezentacije Angole. Trenirao je i momčadi Karlovca, Čakovca, dvokratno i Samobora. Bio je član stručnog stožera reprezentacije Jugoslavije, koja se pripremala za SP 1982. u Španjolskoj. Od 1984. bio je dugi niz godina trener vratara u Dinamu i nogometnoj školi Hitrec – Kacijan.

Zlatko Škorić, bio je vrsni vratar i nogometni stručnjak od glave do pete. Pripada samom vrhu naših vrhunskih vratara, bio je krajnje odgovoran i profesionalan u svakom pogledu. Tih i blage naravi, uvijek spreman savjetima pomoći mladom igraču.

Vratara koji je ‘bio malo šlampav, jer je brzo izrastao, a podsjećao je na Jašina’, opisao je i Zorislav Srebrić ispričavši kako je Škorića svojedobno u Angoli zaustavio policajac i prepoznao ga kao vratara Dinama. Naime, Afrikanac je bio u Zagrebu na školovanju, igrao je nogomet i znao je tko je Zlatko Škorić.