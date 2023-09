Dinamovac je proživio traumu, na kraju je sumnjao da mu je sve bilo podmetnuto

Dugogodišnji kapetan Dinama i Sjeverne Makedonije Arijan Ademi, srca navijača kupio je beskompromisnim zalaganjem i stavom na terenu, ali njegova borbenost i trka skoro su ga stajale karijere. Vratio se na Maksimir, a ovim povodom prisjetit ćemo se jedne neugodne situacije u njegovoj karijeri…

Dinamo je 16. rujna 2015. godine na Maksimiru pobijedio favorizirani Arsenal 2:1, a odmah nakon utakmice krenule su optužbe Arsena Wengera i njegovih igrača, kako su neki igrači Dinama djelovali drogirano.

Jedan od onih koje je prozvao Wenger bio je i Arijan Ademi, koji je na toj, kao i na mnogim utakmicama prije i poslije toga, pretrčao puste kilometre i to je bilo sumnjivo Topnicima.





Suspenzija

Ademi je nakon utakmice bio podvrgnut dopinškoj kontroli, a 7. listopada došao je šok na Maksimir, Arijan je pozitivan i UEFA pokreće postupak protiv njega te je Ademi suspendiran do daljnjeg.

Da stvar bude gora, Ademi je pao i na takozvanim B uzorku, a krivac je bio stanozolol, određena i nedopuštena vrsta anaboličkih steroida.









Kako je tada izgledalo sve je bilo čisto za UEFA-u, Ademi je dobio kaznu od četiri godine zabrane igranja, ali Arijan je cijelo vrijeme tvrdio kako je nevin i da supstancu nije uzeo svjesno.

Treba naglasiti i potez Dinama, koji je čvrsto stao uz svojeg igrača i svim silama su krenuli u dokazivanje nevinosti Ademija.

Priznali prigovor









Arijan je krenuo služiti kaznu, a formu je održavao igrajući amaterski nogomet, dok se cijelo vrijeme vodila pravna bitka za njegovu nevinost, koja je urodila plodom početkom 2017. godine.

Kako je Ademi cijelo vrijeme govorio, on je uzimao određene lijekove tijekom oporavka od ozljede, koji su vjerojatno bili kontaminirani stanozolom, a i uzorcima njegovog urina bila je pronađena vrlo mala, gotovo nezamjetna količina zabranjene supstance.

Sportski arbitražni sud oglasio se priopćenjem u kojem je potvrdio da makedonski nogometaš i veznjak Dinama nije namjerio uzeo doping, ali mu kaznu nisu poništili, već skratili.

“CAS je smanjio igračevu četverogodišnju suspenziju na dvije godine, počevši od 7. listopada 2015. Uzorak koji je Arijan Ademi dao na doping-kontroli 16. rujna 2015. sadržavao je zabranjenu tvar stanozolol. Igrač je tražio poništenje UEFA-ine odluke na temelju toga da je uzimao propisani lijek nakon ozlijede koji je bio kontaminiran nedozvoljenom supstancom. CAS je uzeo u obzir posebne okolnosti u ovom slučaju.

Iako je igrač dokazao da nije imao namjeru uzimati nedozvoljena sredstva, ne možemo se složiti s time da kaznu treba poništiti.

Umjesto toga, odlučeno je da je smanjenje kazne na kraći period prihvatljivo. Njegova žalba je tako djelomično prihvaćena. Posljedično tome, zabrana igranja nogometa od dvije godine, s početkom od 7. listopada 2015. godine, izrečena je za Arijana Ademija”, stajalo je u objašnjenju CAS-a.

Veliki povratak i trauma

Adeim se profesionalnom nogometu vratio na međunarodnoj sceni, zabio je i gol na povratku na teren kada je zaigrao za S. Makedoniju protiv Lihtenštajna.

Nakon reprezentativne akcije Ademi je zaigrao i za Dinamo, a bojazan kako se neće vratiti na razinu prije suspenzije bila je neosnovana, jer je Arijan bio alfa i omega Modrih do odlaska u Kinu.

Ipak cijeli taj mučni proces ostavio je traga na Ademiju, koji je počeo sumnjati u sve oko sebe, jer nije mogao sam sebi objasniti, kako je supstanca ušla u njegov organizam.

“Nisam znao kako je to ušlo u moje tijelo. Sumnjao sam na prijatelje, na svoje bližnje i bilo mi je jako teško. U jednom trenutku sam sumnjao da mi je neko to podmetnuo, ali sam vjerovao da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Iako sam bio i ljut i bijesan, kasnije sam shvatio da je to život i krenuo sam dalje. Pomoglo mi je to što je klub stao iza mene i plaćao mi obje godine suspenzije. Bilo bi mi puno teže da su me ostavili samog”, izjavio je bio Ademi o slučaju pa dodao:

“Imam traume zbog toga, bojim se svega i pazim na sve. U kafićima tražim da sokove otvaraju ispred mene. Možda je to prevelika fobija, ali nadam se da će vremenom proći. Bio sam u hotelu s reprezentacijom kada me predsjednik saveza hitno nazvao. Mislio sam da se radi o transferu jer sam igrao sjajno, a onda su mi rekli da moram hitno u Zagreb jer sam pao na doping kontroli. Ubijalo me to što nisam mogao dokazati nikome da ništa nisam svjesno uradio. Možda i najbitnije, nisam u javnosti ostavio ljagu na svom imenu”, rekao je Ademi.

Priča o dopingu u spotu ima puno, trenutno je aktualna ona Marija Vuškovića, koji isto pokušava dokazati svoju nevinost nakon što je bio pozitivan na eritropoetin, a nadamo se kako će mladi igrač Hamburga, kao i Ademi dokazati svoju nevinost.