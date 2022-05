DINAMOVA ZVIJEZDA JE SKORO OTIŠLA: Kakva drama je to bila, evo što sada planira

Do kraja sezone u hrvatskom prvenstvu ostalo je još jedno kolo, u kojem će Dinamo u utakmici bez rezultatskog pritiska za bilo koga u derbiju na Maksimiru igrati protiv Hajduka. S već osiguranim naslovom prvaka, zagrebački Plavi nadat će se novoj pobjedi kojom bi razveselili svoje navijače, a potom, u prvi plan doći će slaganje momčadi za nove domaće i europske nastupe.

U toj priči, na Maksimiru će se nadati da će s njima dalje biti Mislav Oršić, čija je važnost za Dinamo proteklih mjeseci bila silno velika. Dok Bruno Petković nije briljirao, zbog čega je ispao i iz reprezentacije, o Oršiću puno govori njegovih 13 golova u prvenstvu, čime je predvodio momčad, a tome je u dolasku do novog naslova prvaka pridodao i tri asistencije.

Bila je to nova sjajna sezona za 29-godišnjeg hrvatskog reprezentativca, s proslavom četvrtog naslova prvaka otkako je u dresu zagrebačkih Plavih, s dolaskom u ljeto 2018. godine. Takav učinak momčadi čiji je član donio je Oršiću veliko veselje, a na to se osvrnuo tijekom gostovanja na Novoj TV uoči posljednje ovosezonske utakmice.





Posebno sladak naslov

Na kraju borbe koja je dugo bila napeta, Oršić nije skrivao koliko ga nova titula veseli, spominjući da bi mogla biti njegova najslađa do sada u Dinamu. ‘Može se to tako reći, baš iz razloga što je bilo tako gusto. Prijašnje sezone su znale završiti pet-šest kola prije kraja prvenstva tako da i to slavlje nema smisla jer prođe ta cijela euforija. Posebno je i to što su se navijači još više zbližili s klubom i momčadi, a to nam jako puno znači’, kazao je jaki adut zagrebačkih Plavih na Novoj TV.

‘Ako ostanem, bit ću sretan’

U prvenstvu koje završava bilo je puno borbe, a u dolazećem razdoblju, Oršić vjeruje da će se takva borba u vrhu 1. HNL i nastaviti. Hoće li on i dalje biti u akciji u Dinamovom dresu, nije mogao reći sasvim decidirano.

‘To se nikad ne zna. Potpisao sam ugovor na još četiri godine i ako ostanem tu, bit ću sretan’, kazao je 29-godišnji adut Dinama i hrvatske reprezentacije.

Otkrio dio plana

Usred sezone, prije nastavka prvenstva, Oršić je bio jedna od tema zimskog prijelaznog roka. Pisalo se da je na pragu Burnleyja, što bi mu donijelo priliku za nastup u engleskom Premiershipu, ali ipak je ostao i potom je potpisom na novi ugovor produžio suradnju s Dinamom. Pitanje o odlasku u Englesku postavilo se i dok je pričao za Novu TV uoči posljednje utakmice u sezoni, s prilikom koja se ondje pruža u odmjeravanju snaga s najboljim svjetskim igračima.

‘Kada ste tako postavili pitanje, normalno da je svakom igraču san igrati u jednoj od najjačih liga svijeta. No vidjet ćemo, što će biti – to se nikad ne zna. Ne bih se bunio da završim karijeru u Dinamu’, kazao je Oršić, spominjući mogućnost dugoročnog ostanka, što bi donijelo veselje navijačima zagrebačkih Plavih.