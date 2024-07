Dinamova jaka ‘meta’ ide izvan Hrvatske: Ništa od dolaska mladog reprezentativca

Autor: Ivor Krapac

Bio je jaka ‘meta’ Dinama u ljetnom prijelaznom roku, ali za mladog hrvatskog reprezentativca Marina Šotičeka stvari su otišle u drugačijem smjeru. Umjesto da ostane u Zagrebu i iz Lokomotive prijeđe u Dinamo, na pragu je potpisa za Basel i nastavka karijere u Švicarskoj.

Za Šotičeka, time bi stiglo novo poglavlje u karijeri u kojoj je do sada svoj put gradio u Lokomotivi, prvo u mlađim dobnim kategorijama, a potom i kao prvotimac. Protekla sezona je 19-godišnjem krilnom igraču donijela 30 nastupa za Lokomotivu u SuperSport HNL-u, s devet golova i jednom asistencijom u tim utakmicama.

Mladi krilni igrač, tako, neće ići putem kojim su proteklog ljeta prošli Luka Stojković i Lukas Kačavenda, iz Lokomotive u Dinamo, no za sada još bez prave prilike za igru u zagrebačkom plavom dresu s obzirom na to da su i Stojkovića i Kačavendu rano u prošloj sezoni zaustavile teške ozljede.

Cijena nije mala

Koliko će Šotiček koštati, nije potvrđeno, no Švicarci pišu da cijena za dovođenje 19-godišnjeg Hrvata nije mala. Basel će navodno za to platiti odštetu koja premašuje tri milijuna eura. Lokomotiva čeka novac za mladog igrača čiji ugovor traje do ljeta 2027.









Mladi krilni igrač čeka novo klupsko poglavlje u karijeri u kojoj je do sada igrao i za Hrvatsku u mlađim dobnim kategorijama. Za U21 reprezentaciju za sada ima četiri nastupa u kojima je ubilježio jednu asistenciju, a sve utakmice odigrao je ranije ove godine, u izborničkom mandatu Dragana Skočića s kojim je Hrvatski nogometni savez nedavno prekinuo suradnju.

Šotičeka bi novi izazovi u mladoj reprezentaciji trebali čekati s novim izbornikom, slavnim nekadašnjim napadačem Vatrenih Ivicom Olićem, koji je došao na klupu U21 reprezentacije iz stručnog stožera Zlatka Dalića u najjačoj hrvatskoj nacionalnoj momčadi.