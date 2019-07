DINAMOV TRENER UPOZORAVA: “Nisu mi briga prazne tribine nego imam previše dobrih igrača”

Nogometaši Dinama i Nenad Bjelica u dobrom raspoloženju dočekuju uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija Lige prvaka protiv gruzijskog Saburtala, koja je na rasporedu u utorak od 20 sati na maksimirskom stadionu, a trener hrvatskog prvaka je na konferenciji za medije rekao da su ga igrači stavili pred slatke brige oko sastava svojim dosadašnjim igrama.

“Imam slatke brige koga staviti u prvih 11, koga uopće staviti u kadar od 18. Igrači su krivi za to. Svi koji su do sada igrali su ispunili moja očekivanja i stavljaju me pred slatke brige. Vjerujem da ću dobro izabrati, da ćemo odigrati dobru utakmicu i pobijediti”, rekao je Bjelica uoči dvoboja u kojem će Dinamo braniti pobjedu 2-0 iz Tbilisija, ali je i upozorio da bi svako opuštanje moglo biti skupo.

“Treba nam od prve do zadnje minute maksimalna ozbiljnost, jer smo vidjeli da je Saburtalo dobra momčad i kad im se da prostora, oni ga znaju iskoristiti.”

Na kvalitetu suparnika upozorio je i Dinamov stoper Dino Perić.

“Stvarno su pokazali su da su odlična ekipa. Nemaju nekakav presing rezultata, ali dolaze tražiti prolaz. Ne vjerujem da će se doći predati, tako da nas čeka teška, dobra utakmica. Verujemo u sebe. Odlično smo ušli u sezonu i idemo nastaviti taj dobar niz.”

Bjelica je najavio da praktično nema igrača koji ne konkurira za dvoboj sa Saburtalom.

“Imali smo atipične pripreme, priključivali igrače u pet, šest različitih termina, ali doveli smo sve na zadovoljavajući nivo. Za sutra su već i Olmo i Moubandje u nekim kombinacijama, tako da praktično imamo cijeli kadar na raspolaganju. Imati 24, 25 igrača na raspolaganju je veliki luksuz.”

Zbog UEFA-ine kazne Dinamo neće imati pomoć navijača s tribina, ali to je nešto čime se Bjelica i njegova momčad ne zamaraju.

“Razmišljamo samo o sebi i našem protivniku. Očekujem od igrača da svoje zadatke ispunjavaju maksimalno ozbiljno, maksimalno koncentrirano. Na druge stvari ne možemo utjecati, ali na ono što će se događati na terenu apsolutno možemo. Želim da igrači, kao i u sve četiri dosadašnje utakmice, daju svoj maksimum, uživaju u utakmici i, nažalost, pred praznim tribinama pokušaju ostvariti još jednu pobjedu koja bi nam još više izgradila samopuzdanje za sljedeće utakmice.”

U slučaju pozitivnog ishoda i plasmana u 3. kolo kvalifikacija, Dinamov sljedeći suparnik najvjerojatnije će biti mađarski prvak Ferencvaros, koji će u utorak na Malti braniti prednost od 3-1 iz prvog dvoboja s Vallettom.