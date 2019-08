DINAMOV TRENER BJELICA SE BRINE: ‘Ne volim VAR jer ubija emocije u nogometu, a to nije dobro!’

Pred punim tribinama Dinamo u srijedu u zadnjooj rundi kvalifikacija za Ligu prvaka dočekuje (21 sat) norveški Rosenborg. Nesumnjivo, pred punim stadionom…

Trener Bjelica na uobičajenoj press konferenciji dan prije eutakmice, pričljiv i staložen:

“Spremni smo za utakmicu. Jedva čekamo početak. Nakon prošlogodišnjeg poraza i neulaska u Ligu prvaka, ovo nam je prava šansa da pokažemo da smo godinu dana zreliji i bolji te da zaslužujemo Ligu prvaka. Pred nama je teških 180 minuta, morat ćemo biti onakvi kakvi smo bili većim dijelom susreta protiv Ferencvarosa u Budimpešti. Luka Ivanušec je isto prijavljen za Europu i moći će konkurirati za obje utakmice. Vidjet ćemo hoće li to biti slučaj sutra, ali u Norveškoj gotovo pa sigurno. Dosta smo analizirali, gledali uživo Rosenborg. Imamo jako puno informacija o njima, vjerujemo da ćemo im se dobro suprotstaviti sutra”.

O suparniku zna sve, tajni tu nema, ali nitko ne zna raspoloženje igrača u datom trenutku:

“Rosenborg je puno iskusniji od Ferencvarosa. Najprije, stariji su. Postoje razlike i u sustavima, jako se dobro brane. Na krilima imaju jako opasne igrače na krilima. Njihov napadač Soderlund je za dvije klase bolji od napadača Ferencvarosa. Njihovo iskustvo igranja u Europi govori da se radi o ozbiljnoj ekipi. Sve utakmice na Maksimiru smo odigrali na visokom nivou. Očekujte još jednu pravo europsko izdanje Dinama. Nadam se da ćemo navijačima pobjedom prirediti pravo zadovoljstvo. I Benfica, Viktoria Plzen, Fenerbahče, Spartak Trnava – na svim ovim utakmicama osjetili smo toplinu navijača, bili su nam uvijek vjetar u leđa, 12. igrač. Vjerujem da će nam tako biti i sutra. Pobjeda u Budimpešti na neki način dala je i njima krila. Reanimirali su se”.

Na maksimorskom stadionu bit će i Uefina ekipa VAR-a. Bjelica misli:

“Nema dvojbe da se regularnost nogometne igre s VAR-om povećava, smanjuje se broj grešaka. Ono što mene smeta kod tehnologije je što VAR oduzima emocije. Kad zabijete gol, vi ćete stajati prekriženih ruku na liniji čekajući odluku VAR-a. I onda kad VAR kaže ‘da, bio je gol’ tek ćete tada skakati i veseliti se. Znači, skoro nakon minute i nešto. Vidjet ćete kad VAR dođe u HNL da će oko toga biti još jako puno diskusije, oko intenziteta prekršaja, guranja rukom, igranja rukom… To su neke situacije u kojima ni VAR ne pomaže. Buni me što sutra imamo VAR, a nitko ništa ne zna o tome. Nitko nije dobio objašnjenja, igrači ne znaju ništa o tome, novinari ne znaju ništa o tome i to nije dobro. Bilo bi mi draže da smo imali još prezentacija o VAR-u jer bilo je jako puno neobičnih situacija koje još nisu dovoljno definirane. Vidjet ćete kad VAR dođe u HNL, bit će još problema s time. Uvođenjem tehnologije eliminirat će se emocije, a ja sam uvijek za emocije. Emocije uvijek prije tehnologije.”