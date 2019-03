DINAMOV TANDEM NAJAVIO OFANZIVU: Pogledajte što su Petković i Bjelica rekli prije susreta godine!

Dvadeset i četiri sata prije početnog udarca s maksimirskog stadiona pred novinarima su se u Press-sobi na službenoj konferenciji za medije pojavili igrač Bruno Petković i trener Nenad Bjelica.

“Još uvijek nismo započeli priču o detaljima o protivniku, ali svi smo sviesni protiv kakvog protivnika igramo. Već znamo neke osnovne stvari o njima, a imamo i sutra ujutro vremena pripremiti se zahvaljujući video-materijalima”, rekao je Petković koji je prvi odgovarao na pitanja kako bi se mogao pripremiti za trening.

Igra Petković i za sebe sutra, to mu je jedna od bitnijih utakmica u svezi pretpoziva za reprezentaciju kojeg mu je uručio Zlatko Dalić.

“Zasigurno da igra momčadi neće proći nezamjećeno. U svakoj drugoj utakmici netko drugi ispliva na površinu. Nastavit ću igrati za momčad i stavljati svoju kvalitetu na dispoziciju. O svemu vezanom za reprezentaciju odlučit će izbornik”, dodaje Petković.

“Prije godinu dana sam se grčevito borio za status u momčadi na posudbi u Veroni. Nitko nije sretniji od mene što sam u godinu dana napravio ovakav pomak. U ovoj momčadi sam na pravom putu, presretan sam što moja karijera ide u ovakvom smjeru. Na meni je samo da ovako nastavim”, rekao je na novinarsko pitanje o tome što je bilo prije godinu dana.

“Od početka smo svjesni toga što radimo, pa i ne gledamo sve ovo kao neki povijesni uspjeh, kakvim ste ga vi novinari učinili. Zapravo, možda i nismo svjesni svega onoga što postižemo, a ova utakmica nam je još jedna nagrada za sve dosad napravljeno.

Je li Petković gledao koje su slabe točke i prednosti Benfice, pitali su ga portugalski kolege.

“Nisam još to vidio. Nadam se da ćemo kroz našu igru i pojedince tražiti naše prednosti”, samouvjereno je odvratio Dinamov napadač koji se uzda u snagu svoje momčadi.

Kako se opušta uoči ovakve utakmice?

“Ne treba mi neko pretjerano opuštanje, meni prvom ovakve utakmice su jedan veliki gušt i zadovoljstvo. Ovo su utakmice koje se iščekuju i sigurno da preveliko opuštanje nije ni potrebno. Čak možda nisam ni napet, već sam sam po sebi opušten”.

Zadnje je pitanje bilo ono o – finalu. Može li Dinamo dogurati do finala, također je zanimalo jednog portugalskog novinara.

“Tko god kaže da gleda utakmicu po utakmicu – laže. Svi gledamo prema vrhu kada se penjemo na planinu. Imamo međutim, stručni stožer koji sve skupa spušta na zemlju. Nas zapravo svi gledaju kao autsajdere protiv koga god da igramo, ali mi se time ne bavimo”, rekao je Petković i dao završnu poruku navijačima prije no što će otići na trening.

“S obzirom na to da sam za pola stadiona ja riješio ulaznice, nadam se da ćemo imati publiku koja će nam 90 minuta biti vjetar u leđa. Ova momčad sutra sigurno ne može dati manje od sto posto svoje snage. Sve ostalo ćemo vidjeti”, zaključio je.

Nakon Petkovića pitanja su se postavljala treneru Nenadu Bjelici koji sutra neće, zbog suspenzije, biti na klupi Dinama. Rekao je s kojeg će mjesta gledati susret.

“Osjećaj je odličan. Gledajući svakodnevno svoju momčad njega sam zaradio. Bit ću na tribini na istom mjestu kao i zadnji puta, samo s desne strane. Iz UEFA-e su mi dopustili da budem tamo. Imat ću isti tretman kao i vi novinari, gledat ću utakmicu s iste visine”, rekao je Bjelica.

Pitanje o Benfici, može li njihovo često mijenjanje stila igre stvoriti probleme?

“Oni će nam sigurno napraviti poteškoće jer su velika momčad. Stalno rotiraju, mijenjaju. To su ekipe s velikim kadrom. Isto kao i ja, Bruno Lage koristi sve igrače i svima daje priliku. Vidjeli smo prethodne europske i zadnje dvije prvenstvene utakmice. Poznajemo sve njihove igrače i bit ćemo dobro pripremljeni za njih.

Dinamo se do sada nije taktički prilagođavao svom suparniku, a kako kaže Bjelica…

“Neće ni sada!”

Nakon ždrijeba, Dinamov trener je rekao da vjeruje u svoju momčad. Što misli sada kad je pogledao utakmice Benfice, smatra li i dalje da su Portugalci favoriti?

“Mislim da je Benfica veliki favorit, međutim mislim da su naše šanse za prolazak isto jako velike. Vjerujemo u sebe, naše igrače i naš rad. Vjerujem da s maksimalnom disciplinom, agresivnošću i našim talentom možemo pobijediti jednog takvog protivnika”, kaže Bjelica.

“Ja sam apsolutno na zemlji, igrači to osjete. Nekad moje igrače malo ponese atmosfera, to je ljudski i normalno. Ne nose se svi jednako s uspjehom, ali ovi dečki su fokusirani na teren i rad. Ne opterećujemo ih nešto previše s protivnikom. Želimo da svi odigraju korektno kao što to i čine cijele sezone. Puno razgovaramo, to su mladi dečki. Treba im biti pri ruci, a za to imamo zaista jak stručni stožer. Nitko nije previše poletio, ni kod jednog igrača ne vidim da je drukčiji nego što je bio na početku sezone.”

Je li Dinamov trener dobio kakav savjet od Bayernova trenera Nike Kovača koji je već igrao s Benficom ove sezone?

“Želim mu se prije svega zahvaliti na pomoći i zaželjeti sreću u Ligi prvaka. Neću vam reći što mi je rekao, ali naravno da mi je pomogao. Bila je to neka druga Benfica s drugačijim trenerom i sustavom. Ipak, neke su mi informacije jako dobro došle”, rekao je Bjelica za kraj i poveo svoju momčad na trening koji je počeo u 19.15…

Valjda će biti dobro.