DINAMOV STADION OPASAN ZA NAVIJAČE?! UEFA smanjila broj ulaznica zbog sigurnosnih razloga

Ako ovo nije znak da Dinamo hitno treba novi stadion...

Dinamo se sprema za okršaj s Fenerbahčeom, a iako se pred stadionom ne stvaraju kolone kao za utakmicu s Young Boysima, navijača neće nedostajati. Naime, do utorka u 14 sati prodano je oko pet tisuća ulaznica, a vjerojatno je da će taj broj narasti do utakmice i do 20 tisuća.

Čak i da su navijači zainteresirani kao za Young Boyse, do karata ne bi mogli, jer je Dinamo bio prisiljen smanjiti kapacitet stadiona na 20 posto zbog sigurnosnih razloga. Naime, delagat UEFA-e na utakmici sa švicarskim prvacima nije bio zadovoljan maksimirski stadionom.

Nije to ništa čudno kada se uzme u obzir da je dio čelnika UEFA-e razmišljao i da se zabrane utakmice na Maksimiru te da Dinamo igra na Rujevici.

Do toga ipak nije došlo, ali UEFA je zatražila sigurnosne garancije, odnosno smanjenje kapaciteta. Upravo ova situacija trebala bi biti dovoljan dokaz potrebe za novim stadionom ili za konkretnom obnovom maksimirskog stadiona.