DINAMOV PROBLEM JE OLMO: Zna se da odlazi, ne zna se kako bez njega

S ukupnih 5-0 Dinamo se rješio gruzijskog Saburtala, dominantno, ne i atraktivno. Kad se pritom uzmu u obzir relativno blijede partije nema nam druge nego zaključiti kako je suparnik ipak bio za dvije kategorije slabiji. Nema. veze, prolaz je napravljen bez kolateralne štete…

I sad Dinama čeka mađarski prvak, iz prave europske metropole, Budimpešte, suparnik je to koji protiv Dinama vidi istu šansu koju vidi i Dinamo protiv njega. Uzvrat je u Budimpešti i Mađari već kalkuliraju kako će na svom krasnom stadionu uz svoje gorljive navijače napraviti posao. No, Ferencvaros ima svoje probleme, nije lako prošao ni maltešku Valettu, u jednom trenutku bio i u strahu jer je nakon pobjede doma 3-1 na Malti gubio 0-1. Da su Maltežani zabili još jedan evo ti nevolje i eliminacije, no uspjeli su se Mađari uozbiljiti i barem izjednačiti.

Dakle, biti će to sraz dvije momčadi koje se još traže. A zašto se Dinamo još traži?

Početak je sezone, uvijek su nakon pripreme primjetne oscilacije, mi koji pišemo to nazivamo „olovnim, teškim nogama„, a riječ je zapravo o potrebi uigravanja linija za koje treba i po nekoliko mjeseci ozbiljnih nastupa. Zato na početku sezone zna biti toliko iznenađenja ne samo u nacionalnim prvenstvima, nego i u europskim natjecanjima.

Dinamo ima problem sa Španjolcem Olmom? Ne samo po i za koliko će ga prodati, već i u kakvom će stanju otići u novi klub. Zacijelo mu stoga i Bjelica daje nastupe, no niti je on više glavom u plavom dresu, niti od toga korist ima sama momčad koja se mora uigrati bez njega. Kako zna i umije.

Dinamo s Olmom izgleda raskošno, bez njega siromašno. I to je pitanje na koje trener Bjelica mora hitno odgovoriti. Uistinu, kako zamijeniti igrača takve klase? samo igračem iste klase, glasi odgovor. No, takvog nema. prema tome, morala bi se mijenjati cijela koncepcija, a to se s nastupima momčadi s Olmom ne može učiniti.

A Ferencvaros je tu pred vratima, već sljedeći tjedan je utakmica u Zagrebu. Problem nije mali, naprotiv!