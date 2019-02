DINAMOV IGRAČ OTVORENO: Sin me nije prepoznao kad sam se vratio s priprema!

Dinamo je nakon gotovo pola stoljeća osigurao europsko proljeće. Traju posljednje pripreme za utakmicu sezone, a to je zasad ona koja zagrebačke Modre čeka ovoga četvrtka u češkom Plzenu protiv Viktorije. Bit će to prvi ogled šesnaestine finala Euorpske lige.

Jedna od važnijih karika u sastavu Nenada Bjelice je svakako i Mislav Oršić. Igrač koji je preko Rijeke i Dalekog istoka morao obilaznim putem natrag u Dinamo ispričao je za Večernji list što je za njega i obitelj značio odlazak na ovozimske pripreme u Tursku. Dinamov je ofanzivac dobio sina Manuela.

“Falio mi je dok smo bili tamo, vidjeli smo se preko Facetimea, ali prošlo je i to. Kad sam se vratio iz Turske, nekako mi je narastao, ali iz prve me nije ni prepoznao, počeo je plakati, nije htio ići prema meni, ali nakon pola sata očito me skužio”, rekao je Oršić.

Nakon hat-tricka kojeg je zabio Rudešu, postao je najbolji strijelac Dinama ove sezone. Na kontu ima čak devet pogodaka.

“Nisam mogao očekivati takvu jesen, napravili smo puno dobrih stvari, a svakako je šlag na sve osiguravanje proljeća u Europi. Zasad je sve sjajno, sad samo treba nastaviti dobro igrati, dobro gurati da se nastavi taj naš niz uspjeha”, poručuje Oršić.