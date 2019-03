DINAMOV IGRAČ JE SERIJSKI ZLOSTAVLJAČ?! Javila se nova žrtva i tvrdi da ju je htio silovati: ‘Gurao mi je prste’

Javila se još jedna navodna žrtva novopečenog Dinamova nogometaša, Nigerijca, Iyayija Atiemwena.

“Prvo me primio za ruke, pokušao me je svuć. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušiti, s drugom rukom me je opet počeo skidat. Ja sam ga molila da prestane, on nije presto. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati”, ispričala je djevojka pred kamerama RTL-a, koja iz straha nije htjela otkriti svoj identitet.

Tvrdi kako ju je pokušao napastvovati u noći s devetog na deseti veljače i da su bili u vezi nešto manje od mjesec dana, kako kaže, paralelno održavajući vezu s također oštećenom Ivom Bošnjak koja je prva izašla s navodima o zlostavljanju.

“Stavio mi je ruku u gaćice i ugurao mi je prste. Osjećala sam se jadno i poniženo. Nisam mogla vjerovat da se išta tako može uopće desit. Nisam vjerovala da ima takvu namjeru”, kazala je.

Tvrdi da je u stanu bilo još troje ljudi, ali nitko na njene vriskove nije reagirao. Pobjegla je potom u kupaonicu, a on je na kraju samo zaspao, kaže.

No, djevojka sama kaže da ništa nije prijavila policiji.

“Ne želim poput Ive bit predmet javnog linča gdje će me svi vrijeđat, gdje mi nitko neće vjerovat kao što njoj nitko ne vjeruje jer, u principu, mentalitet naših ljudi je takav da ja sam žensko pa sam ja kriva”, kazala je žrtva.

Tvrdi da je iste prijetnje kakve je uputio Ivi Bošnjak, uputio i njoj. U Dinamu kaže ništa ne znaju i ne mogu komentirati.

“GNK Dinamo nije upoznat sa tvrdnjama koje navodite u svojem upitu, pa tako niti ne možemo komentirati njihovu osnovanost.

Kao i do sada pratimo postupanja nadležnih tijela i reagirat ćemo u skladu s utvrđenim činjenicama.

Prema do sada utvrđenom nemamo naznaka da bi naš igrač bio počinitelj nekog protupravnog ponašanja”, odgovorili su na upit RTL-a.